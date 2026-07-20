Tras casi 30 horas bajo tierra, una persona fue rescatada con vida en el norte del Valle

Después de casi 30 horas de una intensa operación de rescate, Pedro Solarte fue rescatado con vida en zona rural de El Águila, norte del Valle del Cauca, luego de permanecer sepultado por un deslizamiento de tierra.

La emergencia ocurrió en la finca La Marrulla, cuando el hombre realizaba una excavación manual y un derrumbe lo dejó atrapado bajo tierra. Desde ese momento, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Águila, organismos de socorro, personal del Hospital San Rafael, la Alcaldía Municipal y decenas de habitantes de la zona unieron esfuerzos para intentar salvarle la vida.

Las labores de rescate fueron especialmente complejas por las condiciones del terreno y el difícil acceso al lugar. Incluso, durante la operación, se registró un segundo deslizamiento que volvió a cubrir parcialmente a la víctima, obligando a los rescatistas a reforzar las medidas de seguridad sin detener las maniobras.

A pesar de las dificultades, los socorristas lograron mantener contacto permanente con Pedro Solarte, suministrarle hidratación mientras permanecía atrapado y, finalmente, extraerlo con vida para ser trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica.

Tras confirmarse el exitoso rescate, familiares, autoridades y comunidad expresaron su agradecimiento a todas las personas e instituciones que participaron en la emergencia. El Cuerpo de Bomberos de El Águila calificó el desenlace como un hecho extraordinario, resaltando la unión de los organismos de socorro, los voluntarios y la comunidad para hacer posible el rescate de don Pedro.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: