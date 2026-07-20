Un policía resultó gravemente herido durante enfrentamiento entre grupos ilegales en Bolívar, Valle

Un subintendente de la Policía Nacional resultó gravemente herido durante un operativo para controlar un enfrentamiento entre grupos armados ilegales en el corregimiento La Primavera, zona rural del municipio de Bolívar, norte del Valle del Cauca.

Según la Policía Valle, los hechos ocurrieron hacia las 8:00 de la noche del domingo 19 de julio, cuando unidades de la Subestación de Policía La Primavera atendieron una confrontación armada entre presuntos integrantes del Clan del Golfo, subestructura Yefferson Madera, y exintegrantes de la extinta estructura criminal Los Rastrojos.

Durante la intervención, los uniformados buscaron restablecer el orden y evitar que la comunidad quedara en medio del fuego cruzado. Sin embargo, en medio del intercambio de disparos, un subintendente recibió una herida de gravedad.

El policía fue evacuado de inmediato a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica especializada.

Tras el ataque, la institución activó el Plan Defensa, reforzó la seguridad en el corregimiento y, en coordinación con las Fuerzas Militares y demás autoridades, desplegó un operativo para ubicar y capturar a los responsables.

La Policía Nacional rechazó este hecho de violencia y aseguró que las operaciones continuarán en la zona para garantizar la seguridad de la población y restablecer el orden público.