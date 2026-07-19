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19 jul 2026 Actualizado 16:57

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Temporada de ballenas en Buenaventura espera más de 290 mil turistas hasta octubre

La temporada de avistamiento proyecta un crecimiento del 4 % en visitantes y generaría ingresos cercanos a los 30 millones de dólares

Temporada de ballenas en Buenaventura espera más de 290 mil turistas hasta octubre

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La temporada de avistamiento de ballenas ya comenzó en el Pacífico vallecaucano y las autoridades esperan la llegada de más de 290 mil visitantes a Buenaventura entre julio y mediados de octubre.

Según la Secretaría de Turismo del Valle del Cauca, la proyección para 2026 representa un incremento del 4 % frente al año anterior y generaría ingresos cercanos a los 30 millones de dólares para la economía regional.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística (Situr), del total de visitantes esperados, el 47 % serán turistas nacionales, el 46 % corresponderá a viajeros del Valle del Cauca y el 7 % restante llegará del extranjero.

La secretaria de Turismo del Valle, Miyerlandi Torres, invitó a propios y visitantes a recorrer el Pacífico durante esta temporada y disfrutar del avistamiento de ballenas, una experiencia que, aseguró, resalta la riqueza natural y la biodiversidad del territorio.

Además, se estima que la ocupación hotelera en el Distrito Especial de Buenaventura alcance un promedio del 45 %, impulsando la economía local y fortaleciendo al Pacífico vallecaucano como un destino de naturaleza, gastronomía y cultura.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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