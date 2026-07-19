Con motivo de la conmemoración del Día de la Independencia, habrá plan especial de desvíos en Cali

Militares desfilarán durante los actos de conmemoración de los 213 años de la independencia de Colombia. / Carlos Ortega

Para quienes se desplazan desde el sur y el occidente hacia el norte, se recomienda utilizar el puente de Pepe Ganga, conectar con la Avenida Segunda Norte, continuar por la calle Sexta, tomar la Avenida Novena Norte hasta el sector de Granada, seguir por la calle 21 hacia la Avenida Sexta Norte y conectar con la calle 35, retomando el recorrido hacia el norte de la ciudad.

Los conductores que requieran movilizarse desde el norte hacia el occidente o el sur podrán utilizar la Avenida Sexta, la calle Octava Norte, la Avenida Cuarta Norte o la calle Quinta, según su destino.

Como alternativa adicional desde el norte, se recomienda tomar la Avenida Tercera Norte y la calle 25, corredor que permite conectar hacia el occidente o continuar por la Autopista Suroriental para los desplazamientos hacia el sur.

El desfile iniciará en la Plazoleta Jairo Varela, continuará por la Avenida Sexta Norte y finalizará en el sector de la calle 34, donde se mantendrán los cierres viales y el acompañamiento operativo de los agentes de tránsito.