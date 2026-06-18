Cayó en Jamundí, Valle, cabecilla del Clan del Golfo: estaría al mando de 94 integrantes armados

Cae en Jamundí, Valle, cabecilla del Clan del Golfo: estaría al mando de 94 integrantes armados

Fue capturado en zona urbana del municipio de Jamundí, sur Valle del Cauca, Carlos Arturo Bonilla Montaño, alias ‘Gorra’, señalado presunto cabecilla del Clan del Golfo en el suroccidente del país.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido sería uno de los principales dinamizadores de la estructura criminal en el departamento, con participación en la coordinación de homicidios selectivos para el control territorial y la eliminación de rivales.

Las autoridades indican que alias ‘Gorra’ también estaría vinculado al reclutamiento de estructuras delincuenciales locales, utilizadas como apoyo operativo para consolidar la expansión de la organización en zonas urbanas.

Según la información de la DIJIN Interpol, tendría bajo su mando a aproximadamente 94 integrantes armados de la estructura criminal, con los cuales ejecutaba actividades de microtráfico, tráfico de armas de fuego y cobro de extorsiones a comerciantes y habitantes.

El capturado fue presentado ante un juez de control de garantías, quien legalizó el procedimiento. La Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de concierto para delinquir agravado.