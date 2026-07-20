Diez municipios del Valle conmemoran el 20 de Julio con desfiles militares y actos oficiales

Cali no es la única ciudad del Valle del Cauca que conmemora este 20 de Julio con un desfile militar. En total, ocho municipios del departamento realizan este lunes recorridos de las Fuerzas Militares y de Policía, mientras que otros dos desarrollan actos protocolarios para recordar los 216 años de la Independencia de Colombia.

En la capital vallecaucana, más de 1.200 uniformados de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana participan en un recorrido de tres kilómetros desde la plazoleta Jairo Varela y se extenderá hasta la tarde. Para el desarrollo del evento fueron cerradas la avenida Cuarta Norte y la avenida Sexta Norte, entre la calle 30 y el sector de Chipichape.

Durante el desfile también participan veteranos, reservistas, familiares de uniformados caídos en combate y las diferentes fuerzas encargadas de la defensa del país en tierra, mar, aire y ríos, quienes exhiben sus capacidades humanas, técnicas y operativas.

“Que el amarillo, el azul y el rojo brillen en cada hogar y cada corazón. Icemos nuestra bandera como un símbolo del orgullo de ser colombianos y celebremos los 216 años de nuestra independencia junto a su Ejército. Los esperamos en el gran desfile militar y policial que recorrerá la ciudad”, fue la invitación de la Tercera Brigada del Ejército.

Además de Cali, las autoridades reportaron desfiles en Buenaventura, Calima-El Darién, Bugalagrande, Andalucía, Roldanillo, Cartago, Alcalá y Argelia. En Tuluá y Buga, la conmemoración se realiza con ofrendas florales, actos protocolarios y encuentros en sedes militares o administrativas para recordar la fecha patria.