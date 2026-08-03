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03 ago 2026 Actualizado 19:39

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Vivienda nueva mantiene su recuperación en Boyacá

El mercado inmobiliario del corredor central registró un crecimiento superior al 50 % en las ventas durante el primer semestre de 2026, impulsado principalmente por la vivienda No VIS.

AME9638. MEDELLÌN (COLOMBIA), 23/03/2024.- Obreros trabajan en la construcción de una vivienda el 17 de marzo de 2024, en Medellín (Colombia). Déficit de oferta, inequidad en el acceso, crecimiento de asentamientos informales y ausencia de políticas públicas describen las precarias condiciones de la vivienda en la mayoría de los países de América Latina, donde el incumplimiento de los programas gubernamentales y la escasez de financiación privada terminan dibujando un complicado escenario. EFE/ Luis Eduardo Noriega Arboleda

AME9638. MEDELLÌN (COLOMBIA), 23/03/2024.- Obreros trabajan en la construcción de una vivienda el 17 de marzo de 2024, en Medellín (Colombia). Déficit de oferta, inequidad en el acceso, crecimiento de asentamientos informales y ausencia de políticas públicas describen las precarias condiciones de la vivienda en la mayoría de los países de América Latina, donde el incumplimiento de los programas gubernamentales y la escasez de financiación privada terminan dibujando un complicado escenario. EFE/ Luis Eduardo Noriega Arboleda / Luis Eduardo Noriega A. (EFE)

AME9638. MEDELLÌN (COLOMBIA), 23/03/2024.- Obreros trabajan en la construcción de una vivienda el 17 de marzo de 2024, en Medellín (Colombia). Déficit de oferta, inequidad en el acceso, crecimiento de asentamientos informales y ausencia de políticas públicas describen las precarias condiciones de la vivienda en la mayoría de los países de América Latina, donde el incumplimiento de los programas gubernamentales y la escasez de financiación privada terminan dibujando un complicado escenario. EFE/ Luis Eduardo Noriega Arboleda

Felipe Carreño

Tunja
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El mercado de vivienda nueva continúa mostrando señales de recuperación en Boyacá. Durante el primer semestre de 2026 las ventas crecieron más del 50 % frente al mismo periodo del año anterior, con Tunja como líder regional y Duitama como la ciudad con mayor crecimiento porcentual dentro del corredor conformado por Tunja, Paipa, Duitama y Sogamoso.

La directora de Camacol Boyacá y Casanare, Ana Elvia Ochoa, destacó que el incremento alcanzó el 51,5 % y explicó que el dinamismo del mercado está siendo impulsado principalmente por la vivienda No VIS. También resaltó el aumento del 53 % en el inicio de nuevas obras, comportamiento que, según dijo, contribuye a la generación de empleo en el sector constructor.

Ochoa indicó que, aunque los lanzamientos de nuevos proyectos registraron una leve disminución, el sector espera que las decisiones del nuevo Gobierno Nacional en materia de subsidios y financiación permitan consolidar la recuperación durante el segundo semestre. Además, resaltó la implementación de nuevos subsidios de vivienda en Sogamoso para favorecer a familias de menores ingresos.

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