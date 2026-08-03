Durante una riña una mujer asesinó a su compañero sentimental en el barrio Altamira de Tunja

Una riña en una vivienda del occidente de la ciudad dejó un hombre muerto. En el lugar, la Policía encontró a una mujer junto al cuerpo de quien sería su compañero sentimental.

Tunja

El teniente coronel, Milton Eduardo Salinas, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana de Tunja, entregó detalles de un lamentable hecho de intolerancia en el barrio Altamira, occidente de la ciudad donde una riña de una pareja terminó en tragedia.

“La información de la ciudadanía nos alertó de una riña al interior de una vivienda en el sector occidental de la ciudad. Al llegar al lugar, nuestros uniformados encuentran a una mujer junto al cuerpo sin vida de quien sería su compañero sentimental. Según información preliminar, al parecer, el hecho de intolerancia ocurrió bajo efectos de bebidas embriagantes, donde una discusión habría desencadenado agresiones entre la pareja, que como resultado dejó a uno de los involucrados sin vida, al parecer producto de una herida con arma cortopunzante”.

Cuando llegaron las autoridades encontraron a Marcela Suarique junto al cuerpo de Camilo Correa quien sería su compañero sentimental. La mujer fue puesta a disposición de la fiscalía general de la nación para que adelante su judicialización por el presunto delito de homicidio.

La Policía Metropolitana de Tunja hace un llamado a la tolerancia y al respeto en los hogares e invitó a resolver las diferencias a través del diálogo.