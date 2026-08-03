Lista la fecha de las audiencias preparatorias de juicio contra el alcalde de Villa de Leyva

el 14 de agosto quedó programado el inicio de las audiencias preparatorias de juicio contra el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa Imagen de referencia / Juez: Getty Images.

Villa de Leyva

Para el 14 de agosto quedó programado el inicio de las audiencias preparatorias de juicio contra el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa investigado por la fiscalía por los presuntos delitos de concusión y prevaricato por acción en el marco de un escándalo por presuntamente exigir una millonaria coima para permitir la construcción de un proyecto inmobiliario en el predio San Cayetano de la vereda Sabana, a cargo de Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S., cuya representante legal es la empresaria, María Victoria Solarte Daza .

Durante estas audiencias se definirán las pruebas que serán tenidas en cuenta durante el juicio por parte de la fiscalía que de acuerdo con el escrito de acusación de 25 páginas incluye más de 100 pruebas entre conversaciones de WhatsApp, registros bancarios, testimonios, informes periciales y otros elementos obtenidos durante la investigación.

Según la hipótesis de la Fiscalía, el alcalde de Villa de Leyva habría exigido más de 100 millones de pesos, equivalente al 20% del valor de la ampliación de una licencia de construcción solicitada por la empresa Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S., para desarrollar una construcción en la vereda Sábana del municipio.

La investigación tomó fuerza tras conocerse grabaciones de llamadas realizadas en marzo de este año en las que, de acuerdo con la Fiscalía, el alcalde presuntamente solicitaba ese dinero a cambio de omitir y archivar procesos sancionatorios relacionados con supuestas irregularidades ambientales y patrimoniales detectadas en el proyecto de construcción de la empresaria María Victoria Solarte Daza.

De acuerdo con la investigación, tras la negativa de la empresaria a acceder a las presuntas exigencias, la Inspección de Policía de Villa de Leyva expidió la Resolución No. 025 del 11 de abril de 2026, mediante la cual ordenó una multa de 232 millones de pesos, la demolición de 5.200 metros cuadrados de obra y el restablecimiento de la afectación ambiental.

Posteriormente, la empresaria presentó una denuncia ante las autoridades. Como resultado de las actuaciones investigativas, el pasado 7 de mayo el alcalde fue capturado y trasladado al búnker de la Fiscalía en Bogotá. Un día después, un juez legalizó su captura y la Fiscalía le imputó los delitos de concusión y prevaricato por acción.

Más adelante, el 20 de mayo, una juez le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad. Inicialmente se ordenó su reclusión en la cárcel La Picota; sin embargo, por solicitud de su defensa, fue trasladado a la Escuela de Postgrados de la Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro”, en Bogotá.

El proceso también fue vinculado el publicista Juan Camilo Sánchez Torres, quien fue imputado el pasado 4 de julio de 2026 por el delito de concusión. Según la Fiscalía, habría sido beneficiado con un contrato de prestación de servicios suscrito con la empresa San Jacinto de Nelvic SAS, luego de una presunta intermediación irregular del alcalde, quien habría solicitado a la empresaria vincularlo para asesorar el trámite de ampliación de la licencia de construcción.

La investigación sostiene que entre 2025 y 2026 Sánchez Torres habría recibido más de 48 millones de pesos por concepto de honorarios derivados de ese contrato.