Ejército frustró presunto atentado del ELN tras hallar explosivos en Boyacá

Tropas de la Primera Brigada del Ejército Nacional localizaron el depósito ilegal perteneciente al grupo armado organizado ELN en Güicán, Boyacá / Foto: Ejército Nacional.

Güicán

Una operación del Ejército Nacional permitió localizar y destruir un depósito ilegal con explosivos que, presuntamente, pertenecía al Frente Adonay Ardila Pinilla del grupo armado organizado ELN, evitando lo que sería un posible atentado contra una unidad militar en el departamento de Boyacá.

El hallazgo se produjo en la vereda El Mosco, zona rural del municipio de Güicán de la Sierra, Boyacá, donde tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 2 General Santos Gutiérrez Prieto, en desarrollo del Plan de Operaciones Ayacucho Plus y con apoyo de información de inteligencia militar, ubicaron el escondite clandestino.

Durante el registro del lugar, los uniformados encontraron una pancarta alusiva a los 62 años del ELN, cuatro granadas que, al parecer, serían adaptadas para ser lanzadas mediante un dron y un artefacto explosivo improvisado con sistema de activación por cable de mando.

De acuerdo con la información entregada por el Ejército, el material incautado sería utilizado para ejecutar una acción terrorista contra las instalaciones del Batallón de Alta Montaña N.° 2, lo que representaba un riesgo para los militares y para la población civil de la zona.

Los explosivos fueron verificados y destruidos de manera controlada por personal especializado en Desactivación de Artefactos Explosivos (EOE), procedimiento que permitió neutralizar la amenaza sin que se registraran afectaciones.

La Primera Brigada del Ejército Nacional aseguró que continuará adelantando operaciones militares en Boyacá para contrarrestar el accionar de los grupos armados organizados y mantener las condiciones de seguridad en el departamento.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación que pueda poner en riesgo la tranquilidad de las comunidades, a través de la línea gratuita 107 del Ejército Nacional.