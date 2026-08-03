Alerta por desabastecimiento de agua en Moniquirá, Boyacá

Moniquirá

El mes de agosto comenzó con un anuncio preocupante en el municipio de Moniquirá. La alcaldía y la Empresa de Servicios Públicos informaron del inicio de la fase de racionamiento de agua entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, debido al bajo nivel de la Quebrada La Sicha fuente de captación del acueducto y la declaración de alerta amarilla por riesgo de desabastecimiento a causa del Fenómeno de El Niño.

El alcalde Fredy Giovanni Pardo, informó que la medida busca proteger las fuentes hídricas y garantizar el suministro de agua potable. Además, se activó un plan de prevención que promueve el ahorro del recurso y prohíbe las quemas a cielo abierto.

“Efectivamente, mediante el decreto 072 del 14 de julio de 2026 decretamos la alerta amarilla por desabastecimiento del agua apta para el consumo humano y todo esto lo hacemos en el marco del Fenómeno de El Niño que está determinado para este año, además de una serie de recomendaciones que se deben acatar por parte de todas las autoridades, organismos de socorro y todos las personas que vivimos en Moniquirá es que el hecho de que el fenómeno del niño genere es que al no haber lluvia nuestras fuentes hídricas empiezan a mermar y eso obviamente nos obliga a esa declaratoria de la alerta amarilla, declara el estado de prevención de alerta por posible intensificación cada vez más de este fenómeno, donde se provee la probabilidad de disminución de precipitaciones ya lo tenemos en ese momento, está haciendo bastante calor, está subiendo mucho la temperatura. La región está siendo afectada con esto y se está acentuando el potencial déficit hídrico para el segundo semestre en nuestro municipio”.

A propósito de esta situación, la Unidad de Gestión del Riesgo de Boyacá, ha llevado 650.000 litros de agua en carrotanques a los municipios de Sáchica, Cucaita, Togüí, Moniquirá, Ciénega, Paipa, Iza, Santa Rosa de Viterbo, Panqueba, Motavita, Cómbita, Tunja y Chivatá.