Comenzaron las obras de ‘F7-37’: proyecto VIS en San Simón de Ibagué, ¿qué amenidades tiene?

Colombia

Desde el pasado 28 de mayo, la constructora Proyectamos y Edificamos anunció el inicio de las obras de su propuesta ‘F7-37’, un proyecto de Vivienda de Interés Social (VIS) localizado en el tradicional barrio San Simón de Ibagué, específicamente sobre la calle 37, una ubicación estratégica debido a su cercanía a centros comerciales, universidades, hospitales, entidades financieras, escenarios deportivos y los principales corredores viales de la ciudad.

En ese sentido, las labores de excavación y adecuación del terreno avanzan de acuerdo con el cronograma establecido, por lo que el próximo 20 de junio se realizará el acto simbólico de inicio de obra, en compañía de los inversionistas y compradores, por lo que acá le contamos todo lo que debe saber sobre esta propuesta inmobiliaria.

¿Cómo será el proyecto ‘F7-37’? Amenidades y más

El proyecto estará conformado por cuatro torres de 15 pisos, con apartamentos de 58,72 metros cuadrados distribuidos en dos habitaciones y dos baños. Las viviendas serán entregadas en obra gris habitable y construidas bajo un sistema aporticado, lo que permitirá una mayor flexibilidad para adaptar algunos espacios interiores según las necesidades de cada familia. Además, cada apartamento incluirá parqueadero dentro del valor total de la vivienda.

A su vez, este proyecto busca transformar la experiencia residencial en la capital tolimense a través de sus amenidades, que son poco habituales dentro del segmento VIS. Entre ellas se incluye una piscina panorámica en el piso 16, así como zonas sociales, alamedas peatonales, una zona BBQ, un ‘acuaparque’ infantil y locales comerciales.

Aún quedan unidades disponibles

Según la constructora Proyectamos y Edificamos, la respuesta comercial ha sido positiva desde el inicio de la preventa, permitiendo habilitar la venta de la tercera torre antes de lo previsto.

De esta manera, el proyecto aún cuenta con unidades disponibles, por lo que, si busca mayor información de la propuesta o cotizar de manera personalizada, puede comunicarse al teléfono celular 3229485272 o solicitar más información a través del sitio web de la compañía, al que puede acceder dando clic aquí