Así funciona el proyecto de ley que busca proteger usuarios afectados por suplantación de identidad

Cada año varios usuarios en Colombia son afectados por la suplantación de identidad y fraudes financieros, en la actualidad está vigente un proyecto de ley que defiende a estos usuarios, esta ley es la 2573 de 2026.

En el marco de esta ley estatutaria, el representante a la Cámara Duvalier Sánchez explicó cómo funciona.

¿Cómo funciona?

“Esta ley estatutaria protege los datos de las personas y corrige una injusticia que en Colombia se hacía por parte de los bancos y entidades financieras, sino también de entidades comerciales o de productos y servicios como telefonía, en donde a un ciudadano le suplantaban su cédula o su tarjeta de crédito y le sacaban productos, servicios, créditos, y terminaba la persona sin darse cuenta solo hasta que el banco le cobraba”, explicó el representante.

Dijo que esta ley, la 2573 de 2026, le da el derecho al ciudadano de decirle a la compañía de telefonía, banco, financiero, comercial, que ha sido víctima de suplantación, y que ese cobro, no lo aceptó, ni lo firmó, y la ley lo que hace es que automáticamente debe esa empresa, esa compañía, ese banco, suspender cualquier cobro de intereses o de gastos de cobranza.

Adicionalmente se le da al ciudadano 20 días para que establezca la denuncia, “no es el ciudadano el que tiene que demostrar que fue víctima, es el banco el que tiene que poner la denuncia y hacerse cargo del proceso judicial, el ciudadano no tiene que demostrar nada más”, dijo Sánchez y agregó que estaba muy mal la forma en que estaba diseñada la suplantación de identidad.

Esta ley garantiza que el ciudadano se quite el peso de una deuda que es producto de un delito del que él fue víctima: “el corazón de la ley es que, si la deuda es producto de un fraude, no se debe pagar”.

¿Es retroactivo?

“No es retroactivo porque las leyes generalmente no son retroactivas. Empieza a aplicar y una vez está sancionada. Lo que le hemos pedido es poder acompañar a las víctimas y tratar de aplicar la ley lo que más se pueda”, puntualizó el representante.

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