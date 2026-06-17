Denuncian presunta estafa inmobiliaria: exigen devolución de dinero; constructora responde
Denuncian presunta estafa inmobiliaria: exigen devolución de dinero; constructora responde
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En diálogo con 6AM W, varias personas denunciaron una presunta estafa inmobiliaria en varios proyectos sin ejecutar por parte Maiger Vitola Pinilla, director y gerente de MVP Arquitectos.
Escuche la denuncia completa aquí:
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Escucha el audio
Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...