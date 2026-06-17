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17 jun 2026 Actualizado 17:55

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Denuncian presunta estafa inmobiliaria: exigen devolución de dinero; constructora responde

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En diálogo con 6AM W, varias personas denunciaron una presunta estafa inmobiliaria en varios proyectos sin ejecutar por parte Maiger Vitola Pinilla, director y gerente de MVP Arquitectos.

Escuche la denuncia completa aquí:

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Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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