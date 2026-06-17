Autoridades logran acuerdos con comunidades y avanzan con la reapertura de la Troncal del Caribe

Autoridades logran acuerdos con comunidades y avanza con la reapertura de la Troncal del Caribe/ Alcaldía de Santa Marta.

Santa Marta

La Alcaldía Distrital de Santa Marta, entregó un balance de la jornada institucional adelantada en la zona rural, luego de los bloqueos registrados en la Troncal del Caribe, posteriores a los operativos desarrollados por el Ejército Nacional y las Fuerzas Militares en la Sierra Nevada.

La comisión estuvo integrada por miembros del gabinete distrital, en articulación con la Personería, la Defensoría del Pueblo, líderes comunales y demás entidades presentes en el territorio, quienes acompañaron los espacios de diálogo en sectores como Calabazo, Mendihuaca y la vereda El Lindero.

Le puede interesar: Se abre gradualmente la Troncal del Caribe

Desde el sector de Mendihuaca, el secretario de Gobierno, Camilo George, resaltó que, luego de una jornada de diálogo iniciada desde el PMU, se logró un acuerdo importante con los líderes sociales de la Troncal del Caribe, garantizando tanto la salida segura de miembros del Ejército Nacional como el respeto y las garantías para la sociedad civil.

Como resultado de las gestiones adelantadas, se logró facilitar la salida segura de miembros del Ejército Nacional que se encontraban en el territorio, así como la extracción del cuerpo del soldado fallecido y el traslado de un policía herido, en medio de un proceso acompañado por las comunidades y las autoridades competentes.