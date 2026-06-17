Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

17 jun 2026 Actualizado 01:32

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Efraín Cepeda pidió a los candidatos presidenciales respetar los resultados de la segunda vuelta

“Quien participa en una elección debe estar dispuesto a aceptar el veredicto de los ciudadanos”, dijo Efraín Cepeda.

El senador durante su intervención en el foro sobre los desafíos del sector eléctrico en Colombia. | Foto: Caracol Radio

El senador durante su intervención en el foro sobre los desafíos del sector eléctrico en Colombia. | Foto: Caracol Radio

El senador durante su intervención en el foro sobre los desafíos del sector eléctrico en Colombia. | Foto: Caracol Radio
Añadir Caracol Radio en Google

El senador Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, pidió a todos los candidatos y sectores políticos comprometerse “a respetar los resultados de las próximas elecciones y las decisiones de las autoridades electorales”.

En una constancia este martes desde la plenaria del Senado aseguró que “quien participa en una elección debe estar dispuesto a aceptar el veredicto de los ciudadanos”.

Y agregó: “No podemos convertir cada elección en una teoría de conspiración ni permitir que la sospecha permanente sustituya la confianza en las reglas”.

En esa vía, solicitó no desacreditar “sin pruebas a las autoridades electorales debilita la democracia”, ni sembrar dudas anticipadas sobre los resultados.

Destacó también el trabajo de testigos y observadores internacionales: “Su presencia fortalece las garantías para todos. Las elecciones pasarán, los candidatos pasarán, los gobiernos pasarán, las instituciones deben permanecer”.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir