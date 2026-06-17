Efraín Cepeda pidió a los candidatos presidenciales respetar los resultados de la segunda vuelta

El senador durante su intervención en el foro sobre los desafíos del sector eléctrico en Colombia. | Foto: Caracol Radio

El senador Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, pidió a todos los candidatos y sectores políticos comprometerse “a respetar los resultados de las próximas elecciones y las decisiones de las autoridades electorales”.

En una constancia este martes desde la plenaria del Senado aseguró que “quien participa en una elección debe estar dispuesto a aceptar el veredicto de los ciudadanos”.

Y agregó: “No podemos convertir cada elección en una teoría de conspiración ni permitir que la sospecha permanente sustituya la confianza en las reglas”.

En esa vía, solicitó no desacreditar “sin pruebas a las autoridades electorales debilita la democracia”, ni sembrar dudas anticipadas sobre los resultados.

Destacó también el trabajo de testigos y observadores internacionales: “Su presencia fortalece las garantías para todos. Las elecciones pasarán, los candidatos pasarán, los gobiernos pasarán, las instituciones deben permanecer”.