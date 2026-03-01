Estos son los principales líderes iraníes que murieron en los ataques de Estados Unidos e Israel

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) publicaron este domingo los nombres de los altos cargos que, según esa institución, murieron durante los ataques conjuntos con Estados Unidos contra Irán.

Alí Jamenei: el líder supremo de Irán. Murió el sábado 28 de febrero. Aunque desde Irán se desmentía su muerte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, vieron fotos del cadáver de Jamenei, confirmando así su muerte, según un alto funcionario israelí. Abdol-Rahim Mosavi: jefe del Estado Mayor iraní. Mohammad Hossein Bagheri: exjefe del Estado Mayor iraní. Hossein Salami: comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la fuerza élite de las fuerzas armadas iraníes. Gholam Ali Rashid: comandante del Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya (Comando de Emergencia). Amir Ali Hajzadeh: comandante de la Fuerza Aérea del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Hossein Mahdavi: comandante del Cuerpo Siria-Líbano de la Fuerza Quds.

Los altos líderes de Irán que resultaron muertos por ataques israelíes. Crédito: FDI. Ampliar Los altos líderes de Irán que resultaron muertos por ataques israelíes. Crédito: FDI. Cerrar

En la misma publicación, las FDI hacen un recuento de los nombres de personas que, en el pasado, han muerto a manos de ataques israelíes, como Mohammed Sinwar, comandante del ala militar de Hamás; Yahya Sinwar, líder de esa misma organización terrorista; Hassan Nasrallah, líder de Hezbolá; entre otros.

Irán, “eje del mal”

En la publicación, las FDI hacen referencia a “todos los altos líderes terroristas del Eje del Terror de Irán han sido eliminados”, una referencia a las palabras pronunciadas en 2002 por el entonces presidente estadounidense, George W. Bush, quien, después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, aseguró que Irán, Irak y Corea del Norte pertenecen al “Eje del Mal”.

Ataque coordinado

Un ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel golpeó la cúpula militar iraní y, según Donald Trump, dejó más de 48 líderes muertos.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que los ataques continuarán.

En respuesta, Irán lanzó ofensivas en distintos puntos de Oriente Medio. En la ciudad israelí de Bet Shemesh, cerca de Jerusalén, un ataque dejó nueve muertos y más de 11 desaparecidos.