Trump asegura que el estrecho de Ormuz estará “completamente abierto” el viernes

US President Donald Trump (L) attends a bilateral meeting with France's President Emmanuel Macron on the sidelines of the G7 summit, in Evian, central-eastern France on June 15, 2026. A G7 summit is set to take place June 15 to 17 in the French town of Evian-les-Bains near Switzerland and it will be attended by country leaders as well as the EU's foreign policy chief and ministers from Brazil, Canada, the United Arab Emirates and Turkey. (Photo by Ludovic MARIN / POOL / AFP) / LUDOVIC MARIN

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que el estrecho de Ormuz estará “completamente abierto” el viernes, horas después de alcanzar un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Trump realizó estas declaraciones al inicio de una reunión bilateral con su par francés, Emmanuel Macron, previa a la cumbre de tres días de los líderes del grupo G7 de grandes economías industrializadas en la ciudad francesa de Evian.

El G7 está impaciente por reabrir este paso marítimo crucial para el comercio mundial de hidrocarburos y aliviar así la presión sobre los precios del petróleo.

“Los barcos están empezando a salir” y “el viernes estará completamente abierto”, aseguró el presidente estadounidense, quien precisó que el texto del pacto podría publicarse “después del viernes”, día previsto para la ceremonia de firma en Ginebra.

Ante Macron, quien reiteró su “oferta” de una misión naval internacional liderada por Francia y el Reino Unido para garantizar la seguridad en Ormuz, Trump aseguró que no necesitan “mucha ayuda” para reabrir el estrecho.

“Pero no creo que sea una mala idea tener uno o dos barcos de algunos países. Su país sería muy adecuado para eso, porque nunca se sabe”, precisó el presidente de Estados Unidos.

“Como ha dicho el presidente [Trump], quizá no sea deseado, quizá no sea necesario, pero en cualquier caso es una medida que refleja nuestra voluntad de ayudar”, subrayó Macron.