Más de 6.900 personas se capacitaron gratis en programación e Inteligencia Artificial

Después de dos años de ejecución, la Universidad Tecnológica de Bolívar presentó los resultados de Talento TECH, iniciativa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), que permitió formar a 6.955 campistas en habilidades digitales y competencias para la empleabilidad.

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El proyecto superó en un 20 % la meta inicialmente proyectada, beneficiando a 4.738 personas en modalidad presencial y 2.217 en modalidad virtual. Durante su ejecución se desarrollaron más de 240 bootcamps en niveles básico, intermedio y avanzado, enfocados en áreas como programación, análisis de datos, inteligencia artificial, ciberseguridad, blockchain y arquitectura en la nube, complementados con formación en inglés, habilidades de poder y bienestar.

Análisis de datos, programación e inteligencia artificial fueron las áreas con mayor demanda entre los participantes.

Para Yamid Angulo, líder técnico de Talento TECH en el Ministerio de las TIC, esta iniciativa fue concebida desde una visión integral de la formación.

“Este programa lo fundamentamos no solo en la parte técnica, sino también en las habilidades socioemocionales y en el inglés. Felicitamos a los campistas que van a ser certificados y esperamos que con esta formación puedan llegar más allá”.

El programa incluyó 16 cohortes, más de 20 jornadas de inducción, 16 masterclass, ocho hackathones, tres jornadas de empleabilidad y una plataforma tecnológica desarrollada por la universidad, que permitió centralizar procesos de inscripción, clases, atención a usuarios, seguimiento académico y conexión con oportunidades laborales.

“La UTB es sinónimo de calidad. Hemos dejado una huella especial de disciplina y trabajo responsable y nos hemos consolidado como referentes nacionales para la ejecución y operación de proyectos”, dijo Gloria Bautista Lasprilla, directora de Talento TECH para la Universidad Tecnológica de Bolívar, quien destacó la capacidad institucional demostrada durante la ejecución del proyecto.

El impacto social fue uno de los principales resultados del programa. El 95 % de los participantes pertenecía a los estratos 1, 2 y 3, el 31 % fueron mujeres, además de vincular a 68 personas con limitaciones físicas o psicológicas y más de 70 mujeres cabeza de hogar.

“Hoy podemos afirmar con orgullo que las metas se han cumplido y que fuimos incluso más allá de las propuestas iniciales. Llegamos a muchos municipios y aportamos para sanar la brecha digital que es muy marcada en estos lugares. Confirmamos que la educación es una de las herramientas más poderosas para cerrar brechas, promover la inclusión y construir un futuro con mayores posibilidades para todos”, afirmó Alberto Roa Varelo, rector de la UTB, durante el evento de cierre de este importante proyecto.

Uno de los testimonios que reflejó el impacto de la iniciativa fue el de Andrés Enrique González Vega, campista beneficiario del programa.

“Todo lo que aprendimos en Talento TECH es una inversión a futuro. Aprendí que las dificultades no son tan grandes cuando nuestra determinación es mayor. Hoy puedo decir que valió la pena asistir a las clases. Estoy muy agradecido con Talento TECH, con sus profesores y con todo lo que me han brindado”.

Con estos resultados, el Ministerio TIC y la Universidad Tecnológica de Bolívar contribuyeron al cierre de las brechas digitales en el país y reafirmaron el papel de la educación como una herramienta fundamental para impulsar la inclusión, la empleabilidad y el desarrollo tecnológico de la región Caribe.