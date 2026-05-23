El gran desafío de la IA: la tensión entre empleo y productividad

Por: Sofía González

El impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo y la productividad hizo parte de las conversaciones del Festival del Pensamiento, donde se abordaron los cambios que ya empiezan a verse en distintos sectores económicos y los desafíos que plantea la adopción tecnológica para empresas, trabajadores y sistemas educativos.

La conferencia estuvo a cargo de Alan Almeida, socio líder de servicios tecnológicos para KPMG en Colombia, quien centró la conversación en cómo el avance de estas herramientas empieza a modificar procesos dentro de las organizaciones y obliga a mirar más allá del debate sobre una eventual sustitución de puestos de trabajo.

Como punto de partida, hizo referencia a discusiones que empiezan a tomar fuerza en sectores como banca, tecnología y transporte, donde temas como automatización, eficiencia y reorganización de funciones comienzan a integrarse cada vez más a la operación diaria.

En ese contexto, explicó que históricamente las revoluciones industriales han perseguido un objetivo común: aumentar productividad y reducir esfuerzo humano. Sin embargo, señaló que el momento actual introduce una diferencia frente a procesos anteriores, ya que el cambio empieza a trasladarse hacia tareas asociadas al conocimiento y no únicamente hacia actividades físicas o mecánicas.

Bajo esa línea, Almeida planteó que el impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo no debería analizarse únicamente desde la posibilidad de reemplazar puestos de trabajo, sino desde las diferencias que podrían empezar a aparecer entre quienes incorporen estas herramientas y quienes permanezcan al margen de esa transformación.

Al respecto, afirmó que “el reto hoy del empleo no es nosotros contra la inteligencia artificial; es nosotros sin inteligencia artificial contra otro compañero que sí sepa inteligencia artificial”, una idea con la que explicó que el desafío empieza a trasladarse hacia la capacidad de adaptación, aprendizaje y uso estratégico de estas tecnologías dentro del entorno laboral.

Para explicar cómo ese cambio ya empieza a verse en la práctica, mencionó ejemplos concretos en distintas industrias. Uno de ellos fue el desarrollo de software, donde parte de los procesos comienzan a apoyarse en sistemas capaces de generar código mientras los equipos humanos supervisan y validan resultados.

También habló de transformaciones en áreas de diseño y planeación, donde tareas que antes requerían semanas empiezan a reducir tiempos de ejecución.

Por otro lado, durante la conferencia, Almeida hizo referencia al Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial de Cepal en 2025 y señaló que Colombia ocupa el cuarto lugar regional. No obstante, advirtió que la diferencia frente a posiciones superiores sigue siendo amplia y que el reto no estaría únicamente en aparecer dentro del listado, sino en desarrollar las condiciones necesarias para avanzar en adopción tecnológica.

Al profundizar sobre ese punto, explicó que la capacidad para responder a este escenario dependerá de factores como infraestructura tecnológica, conectividad fuera de las grandes ciudades, velocidad de adopción y capacidad institucional para acompañar la implementación de estas herramientas.

Otro de los temas que tomó fuerza durante la conversación fue la brecha STEM, relacionada con formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Según el experto, si el país no fortalece estas capacidades desde etapas tempranas podría terminar dependiendo del desarrollo tecnológico generado en otros mercados. Por eso insistió en que la transformación no dependerá únicamente de las empresas tecnológicas, sino también del papel que asuman el sistema educativo, el sector empresarial y las instituciones públicas.

Para él, avanzar en este escenario exige acciones concretas como modificar currículos escolares, ampliar la conectividad rural, fortalecer programas de formación masiva y generar incentivos que aceleren el uso y la adopción de inteligencia artificial.

Aun así, sostuvo que existen capacidades humanas que continúan marcando diferencias frente a estos sistemas.

Elementos como el propósito, la intuición, la conciencia emocional y la lectura cultural fueron mencionados como factores que, por ahora, siguen teniendo un papel dentro de la toma de decisiones y continúan diferenciando a las personas frente a estas tecnologías.

La conferencia concluyó por parte del experto con una reflexión sobre la velocidad del cambio tecnológico y la necesidad de adaptación frente al nuevo escenario: “No estamos en una caminata. Estamos en una carrera. O lo hacemos nosotros o alguien lo hará por nosotros”.