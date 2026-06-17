Capturan a ‘Morocho’, presunto responsable de atentado a Gustavo Chica, periodista Caracol Radio

La Policía Nacional capturó en Villavicencio a alias ‘Morocho’, presunto responsable del atentado contra el periodista de Caracol Radio Gustavo Chica, en San José del Guaviare.

“Este sujeto fue sorprendido por las autoridades en la inspección de Pompeya y puesto a disposición de la justicia por concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego y tentativa de homicidio agravado”, informaron las autoridades.

El coronel Elkin Jesús Corredor Rueda, comandante de la Policía Metropolitana de Villavicencio señaló que el capturado sería integrante del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las FARC.

“Fue abordado por uniformados del Modelo del Servicio de Policía en la inspección de Pompeya, quienes lo notificaron de la orden judicial que pesaba en su contra, por su presunta responsabilidad en el atentado contra la vida de un periodista y su esposa en el municipio de San José del Guaviare, hecho registrado el 5 de julio de 2025, cuando la víctima salía de su vivienda”, detalló el Coronel.

Una vez materializada su captura, uniformados adscritos a la Subestación de Policía Pompeya lo trasladaron hasta las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, dónde se adelantará todo el proceso de judicialización ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Villavicencio.