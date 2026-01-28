Movidas políticas: Saray Robayo apoya lista cerrada a Cámara de Cambio Radical en Córdoba

Montería

La representante Saray Robayo, esposa del condenado excontratista Emilio Tapia, confirmó su apoyo a la lista cerrada de Cambio Radical, la cual es encabezada por José Luis ‘Joche’ Abdala, fórmula de Edgardo Espitia, quien pertenece al grupo político del alcalde de Montería, Hugo Kerguelén.

A través de un comunicado, el mismo Partido de La U expresó que “ante nuestra decisión de no presentar lista propia a la Cámara de Representantes en el departamento de Córdoba, nuestra representante Saray Robayo ha decidido brindar su respaldo a la lista a la Cámara del partido Cambio Radical en dicho departamento. Reiteramos nuestro llamado al respeto, al debate político constructivo y al reconocimiento de las decisiones democráticas que se toman en el marco de la coyuntura electoral”.

Fuentes políticas han indicado que el Partido Cambio Radical le apunta a obtener, por lo menos, tres curules en el departamento de Córdoba. El segundo en la lista es Juan José Durango Hernández, quien es respaldado por Robayo y el exdiputado Antonio ‘Toño’ Ortega.

La tercera en la lista que está conformada por cinco candidatos es la exaspirante a la Alcaldía de Sahagún, Lucía Tous, quien cuenta con el respaldo de la representante de La U, Ana Paola García y el esposo de esta última, el exalcalde de Buenavista, Félix Gutiérrez.

Cambio Radical negó relación política con la congresista de La U:

A través de un comunicado, el partido político señaló que “Cambio Radical no tiene ninguna relación política, organizativa ni programática con la actual representante por el Partido de La U, Saray Elena Robayo Bechara. No compartimos ningún tipo de alianza con ella. La lista a Cámara de Representantes por Córdoba fue estructurada de manera autónoma por el candidato al Senado, Edgardo Espitia, y cualquier respaldo o cercamiento que hoy se pretenda presentar por parte de la representante Saray Robayo, no cuenta con nuestro aval ni consentimiento”.

Cabe recordar que, la representante de La U apareció en redes sociales con una camisa de Cambio Radical, en medio de una concentración política en Planeta Rica, Córdoba, el pasado 24 de enero.

