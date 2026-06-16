Partido Conservador expresa “preocupación” por posible injerencia de grupos armados en elecciones

El partido Conservador alertó, sobre posibles riesgos durante el proceso electoral en distintas zonas del país y advirtió sobre lo que considera una preocupante expansión de estructuras armadas ilegales y denunció presuntas presiones e injerencias de estos grupos en el desarrollo del proceso democrático.

Según el partido, indica que las advertencias provienen de informaciones conocidas a través de integrantes de las Fuerzas Militares y de diferentes medios de comunicación, las cuales evidenciarían un incremento de la presencia e influencia de organizaciones armadas en regiones estratégicas del territorio nacional.

“Generan especial preocupación las denuncias conocidas en zonas de Nariño, Cauca, Caquetá, Guaviare, Huila y Chocó, incluyendo municipios como Policarpa, Ricaurte, Túquerres, Argelia, Totoró y La Vega, donde se advierte sobre presiones a electores, amenazas contra comunidades y mecanismos de control ilegal del voto”, asegura la colectividad.

Para el Partido Conservador, estos hechos representan una amenaza directa contra uno de los pilares fundamentales de la democracia. “Colombia está enfrentando hoy una grave amenaza contra la libertad electoral”, advierte en un comunicado.

Uno de los aspectos que más inquietud genera dentro del partido es la situación de algunos integrantes de la Fuerza Pública que, según la organización política han alertado sobre riesgos para la seguridad electoral y posteriormente habrían sido relevados de sus funciones.

“Hacemos un llamado al Gobierno Nacional, a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las autoridades electorales para que adopten medidas inmediatas que garanticen condiciones plenas de seguridad antes, durante y después de la jornada electoral”.

En la misiva solicitan a la comunidad internacional, a las misiones de observación electoral y, de manera especial, a los Estados Unidos, mantener una atención rigurosa sobre cualquier amenaza que pueda afectar la libertad y transparencia del proceso democrático colombiano.

“La Fuerza Pública no puede dar la impresión de desatender las alertas de quienes advierten amenazas contra la libertad electoral mientras organizaciones criminales continúan ampliando su presencia e influencia en distintas regiones del país. La defensa de la democracia no admite ambigüedades”, señala.

Enfatizaron que la legitimidad de las elecciones solo puede ser del voto libre y soberano, y no de las armas.