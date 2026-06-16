Horóscopo del profesor Salomón HOY 16 de junio 2026: Libra y Piscis, mantengan la compostura

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este martes 16 de junio de 2026, en donde signos como Libra y Piscis destacan por pasar un momento duro en su vida, por lo que tienen que mantenerse taimados, mientras que en los casos como Geminis y Leo destacan por las oportunidades que van a recibir pronto.

El 16 (1+6=7) destaca por ser el número de Dios. A quienes nacen en este día se les considera personas dinámicas y espirituales, que tienen claros sus pensamientos y que durante este año experimentarán múltiples cambios en su estilo y modo de vida. Su número es el 9844.

A los cumpleañeros el profesor Salomón les recomienda encender una vela blanca y pedir que “esta luz ilumine mi nuevo camino en este nuevo año que comienza”.

Recomendaciones del día

Para hoy, el color a llevar es el violeta.

El número, 7025.

La fruta para comer: pera.

Actualmente, está desarrollándose la luna nueva, que habla de nuevos comienzos y nuevas oportunidades que se presentarán para todos.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Muchos integrantes de esta casa zodiacal han tenido la tendencia de estar peleando mucho. Sea por disgusto, mal genio o que nada le gusta, han alejado a muchas personas de su círculo. Sin embargo, lo mejor para esta etapa es evitar mayores conflictos. Tome las cosas con calma y trate de conciliar con la gente.

Por otro lado, los arcanos hacen énfasis en que pronto tendrán que tomar una decisión fuerte relacionada al amor. Los que están solos tendrán una oportunidad de conseguir pareja; los que están acompañados y tienen una crisis, se arregla o la situación se acaba definitivamente, pero todo esto solo si tomar la decisión con convicción.

Número: 4059

Tauro

Se viene una bonanza. Va a recibir nuevos ingresos, también va a cancelar deudas pendientes, así que todo lo referente con la parte económica irá en ascenso, aunque no es solo esto, pues los arcanos también mencionan que los proyectos, compras, inversiones y cambios que vaya a hacer tendrán buen resultado.

Número: 7629

Géminis

Esta será una semana muy importante para definir en qué va a invertir su tiempo, dinero y motivaciones ¿Qué quiere decir eso? Que va a recibir muchas ofertas en todos los apartados de su vida. Sepa elegir en qué va a invertir, ojalá que sean cosas que le den satisfacción o le traigan tranquilidad, pues los arcanos hablan de paz emocional. Sin embargo, la decisión de qué priorizar es suya.

Número: 1568

Cáncer

Ojo, cuide sus formas. No se acelere, sino analice muy bien lo que tiene que decir o hacer y no se deje llevar por las impulsividades —características de este signo— frente al trabajo, familia o su relación. Tenga en cuenta que, por una mala actitud o interpretación, puede dar lugar a un cierre abrupto de un ciclo. Por otro lado, hay algo de un movimiento importante a nivel financiero que le va a tranquilizar los nervios y que va a solucionar algunas situaciones que tienes pendiente.

Número: 0488

Leo

Mucho cuidado con los cambios que vaya a dar. Primero que nada, busque a las personas idóneas o correctas para que le den un buen consejo en el proyecto que desea iniciar, pues habrá muchos individuos que le den un concepto apresurado sin siquiera tener la experiencia o criterio para tomar una decisión. Relacionado a esto, escuche muy bien las ofertas que le lleguen, pues esto activará una oportunidad única.

Número: 3364

Virgo

Viene felicidad en el hogar, familia y trabajo. Todo por la satisfacción de hacer las cosas bien, de lograr una meta. Sepan, virginianos, que es una semana de satisfacción muy bonita porque demuestran su fortaleza mental. Dicen que constancia vence y supera lo que la dicha no alcanza, y en esta semana van a ver los frutos de esta filosofía.

Número: 0344

Libra

No se desespere, Libra. Aunque las cosas no salgan a primer momento, debe mantener de igual forma su trabajo, especialmente teniendo en cuenta las características de esta casa zodiacal. Usted es la balanza, y aunque no tenga el genio perfecto, guarda dentro de sí la objetividad para evitar caer en los pesimismos.

Número: 2350

Escorpio

¡Ojo! Mire cómo está haciendo su trabajo ¿Está cumpliendo? ¿Las cosas las está haciendo con corazón? Analice en qué puede mejorar o cambiar para que las cosas funcionen mucho mejor. Por otra parte, tenga en cuenta que pronto vendrá una noticia del extranjero. Prepárese para lo que sea que llegue.

Número: 1578

Sagitario

Hay cosas nuevas que deberá aceptar en la parte laboral. Dinámicas, labores e incluso cambios en la rutina se van a presentar próximamente. Por otro lado, algunos sagitarianos tendrán la oportunidad de comprar, vender o intercambiar algo de un vehículo, así que no lo dejen desaprovechar. Finalmente, el profesor Salomón recomienda que se dé un chequeo médico, enfocado en tomar la presión arterial, púes algunos integrantes de esta casa tendrán una afección pronto.

Número: 1920

Capricornio

Al igual que sus signos hermanos, Tauro y Virgo, recibirán ustedes una gran bendición. Tendrán nuevos proyectos y tomarán decisiones, todo para vivir cambios tanto en el apartado económico, emocional y de salud, si es que ha tenido algunos quebrantos. Prepárese para esta montaña rusa.

Número: 1958

Acuario

Acuarianos, vienen cosas importantes con viajes a países, a ciudades, a lugares que ni se imaginaban ir y que ahora se va a volver realidad. Por otro lado, mucho cuidado con las cosas que le comentan. No se sugestione por cosas que no tiene confirmadas, más bien espere a tener más información para emitir un juicio o decisión sobre algo o alguien.

Número: 1364

Piscis

¡Buenas noticias! Aquello que ha estado haciendo, planeando o diseñando va a tener el resultado que busca, mantenga el buen trabajo. Sepa que pronto se solucionarán conflictos relacionados a unos papeles, documentos que tenía pendiente. Por otro lado, para algunos integrantes de esta casa, se reitera la predicción de un luto que se hizo hace unos días. Tome las cosas con calma, pues se acumularán muchos sentimientos encontrados.

Número: 0488

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