Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

16 jun 2026 Actualizado 16:04

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Entretenimiento

Se estrena el primer tráiler de la película ‘Shrek 5’ marcando el regreso del ogro con Fiona y Burro

Los actores Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz retomarán sus voces como Shrek, Burro y Fiona.

Foto cortesía de Universal Pictures

Foto cortesía de Universal Pictures

Foto cortesía de Universal Pictures
Añadir Caracol Radio en Google

Este martes se conoció el primer tráiler de la próxima película ‘Shrek 5’.

Los actores Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz retomarán sus voces como Shrek, Burro y Fiona.

Lea también: La fecha de liberación del rapero estadounidense Sean “Diddy” Combs cambia y es reducida nuevamente

El tráiler comienza con un libro de cuentos que resume la historia de Shrek, Fiona y Burro de la película original de 2001.

Burro interrumpe la narración y dice que es hora de un cambio de imagen, lo que podría explicar el estilo de animación ligeramente diferente de las criaturas de cuento de hadas.

Le puede interesar: La actriz Anya Taylor-Joy se une al elenco de ‘El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum’

A ellos se unen Zendaya, el comediante de “Saturday Night Live”, Marcello Hernandez y Skylar Gisondo, como los hijos de Shrek y Fiona: Felicia, Fergus y Farkle.

‘Shrek 5’ se estrenará en cines de todo el mundo el 30 de junio de 2027.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir