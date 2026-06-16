Se estrena el primer tráiler de la película ‘Shrek 5’ marcando el regreso del ogro con Fiona y Burro

Este martes se conoció el primer tráiler de la próxima película ‘Shrek 5’.

Los actores Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz retomarán sus voces como Shrek, Burro y Fiona.

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El tráiler comienza con un libro de cuentos que resume la historia de Shrek, Fiona y Burro de la película original de 2001.

Burro interrumpe la narración y dice que es hora de un cambio de imagen, lo que podría explicar el estilo de animación ligeramente diferente de las criaturas de cuento de hadas.

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A ellos se unen Zendaya, el comediante de “Saturday Night Live”, Marcello Hernandez y Skylar Gisondo, como los hijos de Shrek y Fiona: Felicia, Fergus y Farkle.

‘Shrek 5’ se estrenará en cines de todo el mundo el 30 de junio de 2027.