La fecha de liberación del rapero estadounidense Sean “Diddy” Combs cambia y es reducida nuevamente

TODAY -- Pictured: Sean 'Diddy' Combs on Friday, September 15, 2023 -- (Photo by: Nathan Congleton/NBC via Getty Images) / NBC

Este martes se conoció que la condena del exrapero, productor, ejecutivo discográfico y actor estadounidense Sean “Diddy” Combs ha sido reducida nuevamente.

Según el sitio web de la Oficina Federal de Prisiones, el magnate de la música será liberado de la custodia federal el 23 de febrero de 2028, lo que representa el último cambio en su fecha de liberación.

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Esta actualización continúa una serie de ajustes que han adelantado progresivamente la fecha de su liberación de la cárcel.

A principios de este año, la Oficina Federal de Prisiones indicó que su fecha de liberación sería el 15 de abril de 2028. Anteriormente, se había indicado el 25 de abril de 2028 y, antes aún, el 4 de junio de 2028.

Si bien la Oficina de Prisiones no ha explicado públicamente el último cambio, Combs ha participado en un programa de rehabilitación por abuso de drogas mientras está encarcelado en la Institución Correccional Federal de Fort Dix, en Nueva Jersey.

Sus abogados habían solicitado previamente su ingreso en dicho centro debido a sus programas de tratamiento y su cercanía con su familia.

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Combs cumple una condena de 50 meses tras ser declarado culpable el verano pasado de dos cargos de transporte para la prostitución, luego de un juicio federal en Nueva York.

El jurado lo absolvió de cargos más graves, como la trata de personas con fines sexuales y conspiración para delinquir.