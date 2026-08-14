En Socorro, Santander garantizan suministro de agua en hospital y batallón pese a racionamiento

Bucaramanga

En el municipio de Socorro en Santander se empezó a realizar un racionamiento de agua debido al bajo de nivel del afluente de donde se toma el líquido que se utiliza para suministrarle a gran cantidad de ciudadanía en el municipio.

Sin embargo, desde el acueducto Aguas del Socorro confirmaron que pese a que en algunas zonas se pasó de tener el suministro por lo menos 20 horas al día, ahora solo tendrán ocho horas. Sin embargo, habrá zonas que tendrán el suministro sin ningún tipo de interrupción.

Josué Cala, gerente de Aguas del Socorro, indicó que “lo que es la parte del comercio, la parte hotelera, la parte de hospital, batallón, colegios, la zona céntrica del municipio de Socorro, donde pues tenemos turistas, le garantizamos el servicio de forma permanente porque ahí no tenemos problemas con presiones, con alturas y pues básicamente como está diseñado en la conducta del municipio, lo que llamamos nosotros la malla baja, pues tiene continuidad, por eso nunca vamos a a tener ningún inconveniente con ese sector”.

Agregó el gerente que aunque no se tiene una fecha estimada de cuándo se podría volver a tener el suministro del agua con normalidad en todo el municipio sí se estará garantizando que toda la población se pueda estar surtiendo.