Egresado de la Universidad Industrial de Santander es el nuevo director de la Upme

Bucaramanga

Un ingeniero electricista de la Universidad Industrial de Santander, UIS es el nuevo director de la Unidad de Planeación Minero-Energética, Upme; es Rafael Enrique Fragozo Díaz designado en el cargo por el nuevo gobierno nacional.

El funcionario es magíster en Sistemas Energéticos de la Universidad de Antioquia; tiene más de 15 años de carrera en el sector energético, incluidos casi 7 años en XM.

En su carta de presentación, en redes sociales Fragozo Díaz cuenta que tiene experiencia en la operación del sistema eléctrico, la regulación, los mercados de energía, la estrategia corporativa y el desarrollo de negocios.

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También dice que a lo largo de su trayectoria ha liderado equipos multidisciplinarios y procesos de transformación, integrando análisis técnico, regulatorio y financiero para fortalecer la toma de decisiones estratégicas.

La Upme es la instancia encargada de “planear en forma integral, indicativa, permanente y coordinada con los agentes del sector minero energético, el desarrollo y aprovechamiento de los recursos mineros y energéticos”.

También produce y divulga la información requerida para la formulación de política y toma de decisiones. Además, apoya al ministerio de Minas y Energía en el logro de sus objetivos y metas.