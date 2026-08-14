En la UIS se han recolectado más de 15 toneladas de ayudas para Buenaventura y Chocó. Fotos: Suministradas.

Bucaramanga

Estudiantes, docentes, egresados y personal administrativo de la Universidad Industrial de Santander se unieron para recolectar ayudas humanitarias para enviar a las zonas más afectadas por el terremoto que se presentó en el país el pasado 10 de agosto.

El diputado Danovis Lozano, egresado de esta institución educativa, es una de las personas que ha estado al frente de la recolección de estas ayudas y confirmó que ya se han recogido por lo menos 15 toneladas de donaciones que serán entregadas en Buenaventura, Valle del Cauca y en el departamento del Chocó.

“Todas estas ayudas van a ir dirigidas al Chocó, a Buenaventura y a los puntos críticos que tanto lo necesitan. Y es que queremos contarles que desde el día miércoles se han estado enviando de dos camiones, el día jueves se enviaron otros dos y hoy viernes se enviarán los camiones más grandes, cada uno le caben más de 7 toneladas”, indicó el diputado Lozano.

En el banco de alimentos de Bucaramanga también continúa la recolección de ayudas para enviar a las zonas afectadas, al igual que en los centros comerciales del área metropolitana para poder enviar lo antes posible para todos los damnificados.