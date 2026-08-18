Enviaron a prisión a un hombre acusado de golpear a su compañera sentimental en Magangué

Una discusión dentro de una vivienda del barrio Camilo Torres terminó con lágrimas, una captura y, días después, con un hombre tras las rejas. Lo que parecía un nuevo problema de pareja tomó otro rumbo cuando la mujer salió al encuentro de los policías y, con la voz quebrantada, señaló a su compañero sentimental de haberla agredido.

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Los hechos ocurrieron el pasado 14 de agosto, hacia la 1:45 de la tarde, cuando uniformados de la Estación de Policía Magangué fueron alertados sobre un presunto caso de violencia intrafamiliar en ese sector de la ciudad.

Al llegar a la vivienda, los policías encontraron a un hombre en la entrada del inmueble en aparente estado de exaltación y discutiendo con una mujer que permanecía en el interior. Según el reporte oficial, ella tenía lágrimas en los ojos, razón por la cual los uniformados intervinieron.

La mujer, de 37 años, manifestó a los policías que el hombre era su compañero sentimental y lo señaló de haberla agredido minutos antes con un puñetazo y de causarle una lesión en uno de sus brazos con una cuchara. También aseguró que presuntamente había sido víctima de episodios anteriores de violencia y amenazas.

La víctima informó además que contaba con una medida de protección y entregó a los uniformados documentación relacionada con denuncias formuladas previamente ante las autoridades competentes.

Ante el señalamiento directo y los elementos conocidos durante el procedimiento, la Policía capturó a Novaro Alonso Graciano Puerta, de 43 años, por el delito de violencia intrafamiliar. Posteriormente fue trasladado a las instalaciones policiales para adelantar los actos correspondientes y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

“Reiteramos nuestro llamado a denunciar oportunamente cualquier manifestación de violencia contra la mujer y dentro del núcleo familiar. Nuestros policías están para proteger a las víctimas y actuar de acuerdo con la ley. No podemos permitir que la violencia se normalice dentro de los hogares”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

En las audiencias preliminares, un juez de la República le impuso al capturado medida de aseguramiento en centro carcelario mientras continúa el proceso judicial.

Esta vez, el llanto no quedó encerrado entre las paredes de una casa. La denuncia de la mujer activó la intervención de las autoridades y el caso terminó ante la justicia. Ahora será un juez quien determine la responsabilidad del procesado, mientras las autoridades insisten en un mensaje: ninguna agresión dentro del hogar debe convertirse en parte de la rutina.