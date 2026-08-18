Reabrirán Puerto Duro con un embarcadero para recorridos turísticos en Chambaculeras

Desde el martes, 18 de agosto, la Alcaldía de Cartagena pondrá en servicio el renovado Nuevo Puerto Duro, un espacio que estrena embarcadero especial para la operación de las tradicionales Chambaculeras. La iniciativa busca integrar el patrimonio histórico con la riqueza ecosistémica, permitiendo a residentes y visitantes realizar trayectos guiados por los cuerpos de agua de la ciudad.

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Las Chambaculeras recorrerán sectores clave como la laguna de Chambacú y el caño Juan Angola, ofreciendo un trayecto enfocado en el avistamiento de aves, la contemplación de manglares y la difusión de la historia local.

Sobre la puesta en marcha de esta alternativa, el alcalde Dumek Turbay señaló: “Queremos que este espacio renovado sea mucho más que un mirador. Será una puerta para descubrir la ciudad desde el agua, para conectar con nuestra historia, con nuestros paisajes y con una tradición que durante años ha permitido mostrar una Cartagena distinta, llena de biodiversidad y cultura”.

La apertura del embarcadero forma parte de un plan integral de renovación en el sector de Puerto Duro, el cual abarca la recuperación del baluarte de San Miguel para su uso como mirador, el traslado de las letras icónicas de la ciudad y la restauración del entorno de la India Catalina.

Adicionalmente, la obra incluyó la habilitación de un tercer carril vehicular sobre la avenida Luis Carlos López y la creación de una bahía de parqueo destinada al ascenso y descenso de pasajeros de las chivas turísticas.