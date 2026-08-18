El cartagenero Gustavo Adolfo Raad es el nuevo secretario general del Ministerio de Comercio

El economista cartagenero Gustavo Adolfo Raad de la Ossa asumió como nuevo secretario general del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En su nuevo rol, el funcionario estará al frente de la articulación administrativa y la estrategia institucional para impulsar la inversión, el fortalecimiento empresarial y el empleo en el país, atendiendo las directrices trazadas por el presidente Abelardo de la Espriella y el ministro Mauricio Gómez Amín.

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Raad de la Ossa, hijo del fallecido exconcejal Adolfo Raad Hernández y familiar de los exgobernadores y excongresistas Miguel y Elías Raad Hernández, cuenta con una amplia trayectoria en el sector público y privado. Entre sus cargos previos destacan la Presidencia encargada y la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera en la Agencia Nacional de Minería, así como la Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales en el Consejo Nacional Electoral.

El nuevo secretario general es economista de profesión, especialista en Gerencia Pública y cuenta con una maestría en Administración de Empresas.