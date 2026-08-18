Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

18 ago 2026 Actualizado 13:41

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

El cartagenero Gustavo Adolfo Raad es el nuevo secretario general del Ministerio de Comercio

El profesional asume la responsabilidad de acompañar la gestión administrativa y estratégica de la cartera

Gustavo Adolfo Raad de la Ossa. // Cortesía

Gustavo Adolfo Raad de la Ossa. // Cortesía

Gustavo Adolfo Raad de la Ossa. // Cortesía
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

El economista cartagenero Gustavo Adolfo Raad de la Ossa asumió como nuevo secretario general del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En su nuevo rol, el funcionario estará al frente de la articulación administrativa y la estrategia institucional para impulsar la inversión, el fortalecimiento empresarial y el empleo en el país, atendiendo las directrices trazadas por el presidente Abelardo de la Espriella y el ministro Mauricio Gómez Amín.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Raad de la Ossa, hijo del fallecido exconcejal Adolfo Raad Hernández y familiar de los exgobernadores y excongresistas Miguel y Elías Raad Hernández, cuenta con una amplia trayectoria en el sector público y privado. Entre sus cargos previos destacan la Presidencia encargada y la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera en la Agencia Nacional de Minería, así como la Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales en el Consejo Nacional Electoral.

El nuevo secretario general es economista de profesión, especialista en Gerencia Pública y cuenta con una maestría en Administración de Empresas.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir