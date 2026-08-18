A la cárcel joven de 21 años señalada de matar con machete a una mujer en riña en Magangué

Lo que comenzó como una riña en medio de la madrugada terminó convertido en una tragedia que hoy es materia de investigación judicial en Magangué. Una mujer murió tras resultar gravemente herida y otra, de apenas 21 años, terminó capturada y posteriormente enviada a un centro carcelario.

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Eran aproximadamente la 1:00 de la madrugada del domingo 16 de agosto cuando una llamada alertó a la Policía sobre una pelea entre dos grupos de jóvenes en el barrio Versalles, específicamente en el sector conocido como El Watussy.

Cuando las patrullas llegaron al sitio encontraron a Lina Paola, de 25 años, con varias lesiones que, de acuerdo con la información preliminar de las autoridades, habrían sido ocasionadas con un arma blanca tipo machete.

La gravedad de las heridas obligó a trasladarla de inmediato hasta un centro asistencial de Magangué. Pese a los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida, posteriormente se confirmó su fallecimiento como consecuencia de las lesiones sufridas.

Mientras los uniformados adelantaban las primeras actuaciones para establecer qué había sucedido, en las mismas instalaciones del centro asistencial se encontraba Michel Dayana Ramírez Fulleda, de 21 años, conocida como alias ‘La Chiky’.

Según el reporte policial, la joven manifestó que había sostenido una riña con la víctima. Ante las circunstancias conocidas por los uniformados, fue capturada en situación de flagrancia por el delito de homicidio y le fueron informados sus derechos como persona capturada.

Posteriormente, Ramírez Fulleda quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para continuar con el proceso de judicialización y esclarecer su presunta responsabilidad en los hechos.

Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza la investigación por la muerte de Lina Paola.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló: “Rechazamos estos hechos de intolerancia que terminan arrebatando vidas y destruyendo familias. La invitación es a resolver las diferencias mediante el diálogo y acudir oportunamente a las autoridades. Nuestros policías actuaron de manera inmediata y la persona capturada fue puesta a disposición de la justicia”.

Ahora será la investigación de la Fiscalía la encargada de reconstruir con precisión lo ocurrido aquella madrugada en El Watussy y determinar las responsabilidades penales correspondientes. Mientras tanto, una riña que duró apenas unos momentos dejó una consecuencia irreversible: una joven muerta y otra enfrentando un proceso judicial desde un centro carcelario.