Elder Dayán y Carlos Rueda se tomaron Bolívar con presentaciones en tres municipios

Un exitoso recorrido musical vivió la agrupación conformada por Elder Dayán y Carlos Rueda en el departamento de Bolívar, donde tres escenarios lucieron completamente llenos para presenciar su espectáculo vallenato en el marco de festejos locales y patronales.

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La agenda en territorio bolivarense inició el sábado 15 de agosto en San Jacinto, escenario donde Elder Dayán ofreció la gran serenata conmemorativa por los 205 años del municipio ante una concurrida asistencia en la plaza principal.

El itinerario continuó el domingo 16 de agosto con dos compromisos consecutivos en el departamento. La pareja musical se presentó en las Fiestas Patronales en honor a San Roque organizadas en Talaigua Nuevo y, posteriormente, se trasladó a Mahates, lugar donde miles de asistentes se congregaron en la plaza central para acompañar la actuación de “El Cantor” hasta las primeras horas de la mañana.

A estas tres fechas en suelo bolivarense se sumó una presentación privada realizada el mismo domingo en la población de Chinú, Córdoba, consolidando cuatro actuaciones durante el fin de semana en la región.