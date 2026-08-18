¿Es viable el Hard Discount en la ferretería colombiana?

En los últimos 10 años el formato Hard Discount, o “descuento duro”, revolucionó el consumo masivo en Colombia, Centroamérica y Suramérica. Marcas como D1, Ara y Justo y Bueno demostraron que el cliente está dispuesto a cambiar lujo por precio, siempre que se garantice surtido básico y calidad funcional.

La pregunta hoy es: ¿podemos llevar esa misma lógica al canal ferretero y de materiales de construcción?

La respuesta es sí. Pero con ajustes.

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El formato Hard Discount en una ferretería no es vender barato por vender. Es aplicar los principios de máxima eficiencia operativa al mundo de la construcción: locales sencillos tipo bodega, inventarios de alta rotación y precios permanentemente bajos. Olvidémonos de vitrinas decoradas y 3.000 referencias que nadie mueve. Aquí se gana con 300 a 500 SKU que mueven el 80% de la venta: cemento gris y blanco, arena, yeso, pegante, clavos, tornillos, chazos, cinta, bombillos LED, PVC básico, brochas y herramientas de consumo.

La clave está en el surtido. El maestro de obra y el comprador de volumen no van a la ferretería a “mirar”. Van a resolver. Necesitan 2 bultos de cemento, 1 kilo de puntillas y 3 tubos de 1/2. Si los encuentra rápido, a buen precio y sin vueltas, vuelve. Por eso el Hard Discount ferretero debe sacrificar el nicho técnico y apostarle a marcas alternativas o propias que ofrezcan funcionalidad a menor costo, comprando directo a fábrica e eliminando intermediarios.

El local también cambia. Nada de pisos brillantes. Un mesón directo, estantería metálica industrial, producto exhibido en su caja original y luz LED. Menos personal, más autoservicio. Etiquetas grandes, código de barras y caja ágil. Así se baja el costo fijo y se protege el margen, aunque la utilidad por unidad sea menor.

Las ventajas son claras: precios competitivos que ganan al cliente por precio, logística simple y reposición diaria. El desafío es doble. Primero, vender en volumen para compensar el menor margen. Segundo, no perder al cliente especializado que sí necesita asesoría técnica para una impermeabilización o un sistema eléctrico.

Por eso el modelo no reemplaza a la ferretería tradicional. La complementa. El Hard Discount ferretero atiende la obra básica, el mantenimiento del hogar y el pequeño constructor. La ferretería especializada sigue atendiendo el proyecto industrial y el cliente que paga por asesoría sumado a que debe seguir manejando marcas premium

En Colombia ya tenemos la cultura del descuento duro instalada. El consumidor ya entiende el formato. Ahora el reto del sector ferretero es atreverse a simplificar, a ser bodega, a ser eficiente.

Quien logre hacerlo bien, democratizará el acceso a materiales básicos y moverá más construcción con menos fricción. Y en un país que necesita construir más y mejor, eso también es aportar al desarrollo.