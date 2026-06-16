Carlos Vives conquista portada de Billboard tras encabezar apertura del Mundial 2026 en Miami

Carlos Vives, uno de los artistas más influyentes de la música latina, vuelve a marcar la historia al aparecer en la portada de Billboard Español.

Este reconocimiento llega en un momento de gran efervescencia en su carrera, justo después de encabezar la celebración inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Miami.

La portada de Billboard Español no solo destaca su trayectoria, sino también su papel como referente cultural. En esta edición especial, Vives se unió a sus compatriotas Juanes, Camilo y Fonseca para rendir homenaje al Día de los Padres, que se celebrará en Estados Unidos el próximo 21 de junio.

El evento en Miami fue mucho más que un concierto: se convirtió en una verdadera fiesta multicultural. Como artista principal del Official FIFA World Cup 2026 Miami Kickoff Watch Party & Concert.

Vives ofreció un espectáculo vibrante que reflejó la conexión de la ciudad con la cultura latina y el espíritu global del torneo. Su actuación frente al mar fue descrita como inolvidable, reafirmando su capacidad de emocionar y unir a públicos diversos.

Este gran momento coincide con la exitosa conclusión de la primera etapa de su Tour al Sol, que culminó el 5 de junio en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

La gira ha sido aclamada por la crítica y el público, consolidando a Vives como uno de los artistas más relevantes de la actualidad.

Además, su nuevo sencillo “Te Dedico”, parte del álbum El Último Disco Vol. 1, alcanzó el No. 1 en las listas Latin Airplay y Tropical Airplay de Billboard, reafirmando su vigencia y capacidad de reinventarse.

Este logro confirma que Vives no solo celebra su legado, sino que continúa expandiendo los límites de la música latina.

Con la portada de Billboard Español, su participación en el Mundial y el éxito de su gira, Carlos Vives demuestra que su carrera atraviesa una etapa dorada.

Su música sigue siendo un puente entre generaciones y culturas, llevando el nombre de Colombia a lo más alto del panorama internacional.