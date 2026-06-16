Shakira arranca gira en EE.UU. con dos noches agotadas en Los Ángeles

Shakira dio inicio este fin de semana a la etapa estadounidense de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, con dos presentaciones completamente agotadas en el Intuit Dome de Los Ángeles.

Ambas noches, Shakira se apoderó del escenario con “La Huesera” y desplegó un repertorio que recorrió toda su carrera, incluyendo su más reciente sencillo “Dai Dai”, la primera interpretación en vivo de “La Fuerte”, además de clásicos como “Hips Don’t Lie”, “Antología” y “Whenever, Wherever”.

El espectáculo culminó con una explosiva versión de “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, reafirmando su vigencia y conexión con el público global.

La producción destacó por sus coreografías dinámicas, múltiples cambios de vestuario y efectos visuales inmersivos. Entre las sorpresas, Shakira presentó en vivo “Zoo”, tema de Zootopia 2, acompañada por personajes de tigres en escena, generando uno de los momentos más comentados de la noche.

La gira continuará por ciudades como Palm Desert, San José, Dallas, Atlanta, Miami, Boston, Newark, Brooklyn y Atlantic City, con invitados especiales como Ed Sheeran, Tyla y Burna Boy en distintas paradas.

Coincidiendo con la Copa Mundial de la FIFA 2026, varias fechas se alinean con ciudades sede del torneo, reforzando la unión entre música y deporte.

El éxito de “Dai Dai”, canción oficial del Mundial, ha sido arrollador: el videoclip superó los 158 millones de vistas y Shakira alcanzó más de 90 millones de oyentes mensuales en Spotify, un récord histórico para una artista latina femenina.

Además, el próximo 19 de julio compartirá el cartel del Espectáculo de Medio Tiempo de la Final del Mundial junto a Madonna y BTS, en un show sin precedentes.

Tras esta etapa, Shakira se prepara para su residencia en Madrid, en el nuevo Shakira Stadium, con 12 fechas agotadas y más de 500,000 entradas vendidas en horas.