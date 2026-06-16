Capturan en Medellín a alias ‘El Francés’, poderoso narco que presenta alerta roja de Interpol

Medellín, Antioquia

Las autoridades lograron la captura de Soner Nusret Aka, conocido en el mundo criminal con el alias de ‘El Francés’, ciudadano francés con notificación roja de Interpol, requerido por tráfico de drogas y líder de una red criminal que enviaba droga desde Colombia hacia México, República Dominicana y otros países de Europa. Según la información de las autoridades, lo hacía mediante rutas marítimas y aéreas. De igual forma, se conoció que este sujeto operaba negocios como fachada en la capital de Antioquia, entre ellos un striptease en el parque Lleras.

Según lo indicado por la Secretaría de Seguridad de Medellín, este no es un delincuente cualquiera, ya que tiene antecedentes incluso por tentativa de homicidio, según la información verificada con las autoridades francesas.

Las investigaciones que permitieron su ubicación fueron adelantadas por la Oficina Antinarcóticos de Francia. El golpe definitivo a su estructura se dio en septiembre de 2025, cuando las autoridades francesas incautaron 1.805 kilogramos de quinua impregnada con cocaína, cargamento que pretendía ser distribuido en Europa.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, afirmó que “Soner Nusret Aka es considerado por las agencias de inteligencia como un objetivo de alto perfil criminal y de alto riesgo. Dentro de su historial delictivo destacan su reincidencia en delitos de narcotráfico, una orden previa por tentativa de homicidio y conexiones directas con redes criminales de múltiples continentes.

Alias ‘El Francés’, previamente había sido detenido en República Dominicana en posesión de un fusil de asalto y altas sumas de dinero en efectivo, lo que demuestra su peligrosidad y la capacidad logística de su organización”.

Esta operación fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo de las autoridades francesas (OFAST). Se espera la extradición de este sujeto.

“Este golpe, entonces, no es un golpe cualquiera, este golpe se da en el marco de la lucha que nosotros venimos dando contra la criminalidad del parque Lleras”, sentenció el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.