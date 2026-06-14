Bélgica vs Egipto: Prográmese con el primer partido del Grupo G en la Copa del Mundo 2026

Egipto nunca ha ganado un partido en el Mundial, y parece poco probable que eso cambie en este duelo, ya que se enfrenta a una Bélgica en plena forma en su debut del Grupo G en el Seattle Stadium.

Datos del partido

Los dirigidos por Rudi García afrontan el torneo en un excelente momento. Bélgica completó una fase clasificatoria invicta, registrando cinco victorias y tres empates, además de consolidarse como una de las selecciones más goleadoras del continente europeo. Con 29 anotaciones durante las eliminatorias, solo fue superada por Noruega en este apartado.

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Bélgica acumula 13 encuentros consecutivos sin conocer la derrota y llega al Mundial después de golear a Croacia y Túnez en sus amistosos de preparación, marcando siete goles y manteniendo su portería imbatida.

Por su parte, Egipto disputa apenas su cuarta Copa del Mundo y llega con motivos para ilusionarse. Los Faraones lograron una clasificación histórica al completar las eliminatorias africanas sin perder un solo partido, con un balance de ocho victorias y dos empates.

Sin embargo, el gran desafío para los africanos será acabar con una larga deuda pendiente. Egipto nunca ha ganado un partido en una fase final mundialista y acumula un registro de dos empates y cinco derrotas en sus siete presentaciones.

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Fecha, hora del partido

El encuentro entre Bélgica y Egipto se disputará el próximo lunes 15 de junio en el Seattle Stadium, ubicado en la ciudad de Seattle, Estados Unidos. El compromiso, correspondiente a la primera jornada del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026, dará inicio a las 2:00 p. m. (hora de Colombia).