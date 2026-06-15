Uruguay debuta en el Mundial 2026: Conozca el rival y a que hora será su primer partido en Florida

La Selección de Uruguay iniciará su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentando a Arabia Saudita en un compromiso correspondiente a la primera jornada del Grupo H. El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa buscará comenzar con una victoria su participación en el certamen, mientras que los asiáticos intentarán repetir una de las mayores sorpresas de la última Copa del Mundo.

Datos del partido

Arabia Saudita no logra superar una fase de grupos desde Estados Unidos 1994, cuando alcanzaron los octavos de final en su primera participación mundialista.

Además, la preparación del combinado asiático no fue la ideal. La federación saudí nombró al técnico griego Georgios Donis como seleccionador nacional apenas dos meses antes del inicio del torneo, por lo que el equipo llega con poco tiempo de trabajo bajo las órdenes de su nuevo entrenador. A esto se suma que solo uno de los jugadores convocados milita fuera del fútbol saudí.

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Uruguay afronta una nueva Copa del Mundo con importantes cambios generacionales. Por primera vez en la historia del país en un Mundial, Marcelo Bielsa no convocó futbolistas del campeonato local y tampoco contará con dos de los máximos referentes de la última década: Edinson Cavani y Luis Suárez. De hecho, es la primera vez desde Corea-Japón 2002 que la Celeste disputa una Copa del Mundo sin ninguno de sus dos máximos goleadores históricos.

Aunque Uruguay tuvo un inicio espectacular en las Eliminatorias Sudamericanas, incluyendo victorias sobre Brasil y Argentina, el rendimiento del equipo disminuyó en la recta final del clasificatorio. La Celeste cedió puntos en nueve de sus últimos doce encuentros y mostró dificultades ofensivas, quedándose sin marcar en ocho de esos compromisos.

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Fecha y hora del partido