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14 jun 2026 Actualizado 19:10

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PGN formula cargos a patrullero por presunta extralimitación de funciones en Santander

Los hechos se habrían presentado en noviembre de 2021 en el municipio de Bolívar.

Procuraduría General de la Nación imagen de referencia. Foto: Colprensa.

Procuraduría General de la Nación imagen de referencia. Foto: Colprensa. / Sofía Toscano

Procuraduría General de la Nación imagen de referencia. Foto: Colprensa.
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La Procuraduría General de la Nación a través de un comunicado confirmó que se formulan cargos al patrullero  adscrito al entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios N°13, José Daniel Páez Castro, por presunta extralimitación de sus funciones. 

Según el reporte del ministerio público se busca probar si el uniformado en noviembre de 2021 en un corregimiento en el municipio de Bolívar accionó su arma de dotación en contra de unos manifestantes causándoles lesiones y a uno de ellos la muerte.

“Presuntamente accionó su arma de dotación en contra de unos manifestantes y, al parecer, causó lesiones a uno de ellos, quien posteriormente falleció, indica la Procuraduría General de la Nación.

Así las cosas, se está verificando si hubo vulneración a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad y califican esta presunta falta como gravísima a título de dolo.

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

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