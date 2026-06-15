ICBF garantiza protección integral a menores hallados con ciudadano estadounidense en Bogotá

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, aseguró que los tres menores de edad encontrados junto a un ciudadano estadounidense vinculado a un proceso de adopción reciben acompañamiento y protección integral por parte del Estado, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones sobre un presunto abuso sexual registrado en la localidad de Usaquén de Bogotá.

Según explicó la funcionaria, desde el momento en que se conoció la situación se activaron de manera inmediata las rutas de atención para garantizar el bienestar físico, emocional y jurídico de los niños, en un trabajo articulado entre varias entidades.

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“Creo que la actuación entre Policía de Infancia y Adolescencia, Secretaría de Salud de Bogotá y el equipo defensorial de autoridades administrativas ha estado al tanto de todo el proceso. Ver también a la Procuraduría comprometida, participando y acompañando este caso es muy importante para que la gente tenga todas las garantías y, sobre todo, para que los niños tengan esas garantías”, afirmó Cáceres.

La directora del ICBF señaló que la prioridad de la entidad ha sido asegurar la restitución y protección de los derechos de los niños, al tiempo que se desarrollan las actuaciones judiciales y administrativas correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, hizo un llamado a respetar el debido proceso mientras avanzan las investigaciones, recordando que aún no existe una decisión definitiva sobre los hechos que son materia de indagación.

“Ellos van a ser adultos y van a ver lo que se publica en redes y en medios. Esperamos presentarlo de manera que cuando lo recuerden no sea una revictimización”, concluyó la directora del ICBF.

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Las autoridades continúan recopilando elementos de prueba para determinar si existió alguna conducta que vulnerara los derechos de los niños, mientras el ICBF mantiene activas las medidas de protección y acompañamiento integral para garantizar su bienestar y desarrollo.