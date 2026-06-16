El gobernador de Boyacá responde denuncias del candidato de la Espriella de presunta compra de votos

"No voy a caer en polémicas electorales a una semana de la segunda vuelta presidencial", Carlos Amaya, gobernador de Boyacá.

Boyacá

En un streaming con Noticias RCN, el candidato presidencial del Movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella denunció masiva compra de votos especialmente en el Caribe, aunque también mencionó que esa misma práctica se está realizando en Boyacá y Nariño.

El candidato dijo que esa información ya se la entregó a los Estados Unidos.

“Tenemos una información que ya se la pasé al gobierno americano porque aquí no pasa nada y no vamos a aceptar en ninguna circunstancia que se afecte la voluntad popular. Esa compra de votos está más que todo enfocada aquí en el Caribe, pero también se está moviendo en Boyacá, por ejemplo, en donde el gobernador está metiendo manos”.

De la Espriella mencionó cómo se estaría comprando votos en Boyacá

“Hoy he mandado la evidencia de cómo el gobernador de Boyacá está utilizando su cargo el gobernador Amaya para presionar a alcaldes, funcionarios y para ofrecer contratos para buscar votos para el heredero de las FARC y del ELN y del régimen del señor Cepeda. Eso también, claro. Carlos Amaya también está metido en ese pastel y ya mandé esa información”.

Recordó el candidato que el gobierno de los Estados Unidos está interesado en que se respete la democracia en Colombia.

“Los americanos tienen información de esto, ellos también les interesa que se respete la democracia colombiana por todo lo que eso implica y por la alianza esa histórica que se rompió con el gobierno, Petro que siempre ha existido entre los gobiernos, Estados Unidos y de Colombia. De tal suerte que van a hacer lo que corresponda también para ayudarnos a defender la democracia y ahí está utilizando platas públicas”.

A propósito de estas denuncias del candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya respondió en un extenso mensaje en sus redes sociales, advirtiendo que no caerá en polémicas electorales a una semana de la segunda vuelta presidencial y recordó que sus intervenciones públicas y privadas sobre el proceso electoral han sido claras y verificables: “llamado al voto libre, al respeto, a la no agresión y a la serenidad”.

Este es el texto del mensaje del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya:

No voy a caer en polémicas electorales a una semana de la segunda vuelta presidencial.

Mi tarea no es dividir a Boyacá ni enviar mensajes de división en este país que tanto necesita de reconciliación.

Mi tarea es gobernar. Y eso es lo que he hecho desde el primer día: recorrer las provincias, los municipios, las veredas y cumplir el Plan de Desarrollo con las y los boyacenses.

En dos años y medio he realizado por lo menos 500 visitas a municipios. He estado en todos los pueblos de Boyacá. Lo he seguido haciendo estos últimos meses y semanas. Y lo seguiré haciendo hasta el 31 de diciembre de 2027. Eso es gobierno en territorio, como lo hemos hecho siempre.

Mis intervenciones públicas y privadas sobre el proceso electoral han sido claras y verificables: llamado al voto libre, al respeto, a la no agresión y a la serenidad.

Y quiero dejar algo claro: Boyacá está por encima de cualquier campaña.

Somos hijos de la misma tierra y no podemos permitir que una coyuntura política siga sembrando división.

Ese mensaje de no polarización me ha acompañado desde que inicié mi camino en la política y lo seguiré defendiendo siempre.

Aunque hoy parezca no tener eco, seguiré llamando al respeto por las diferencias, a la no agresión y a la no violencia por defender una posición política.

No puede ser que las elecciones dividan familias, enfrenten vecinos o rompan comunidades que deben seguir viviendo su vida y sacando adelante a sus hijos después del proceso electoral.

La democracia debe ser un ejercicio de ideas y argumentos; no de amenazas ni violencia contra quien piensa distinto.