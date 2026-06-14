Veeduría pide apartar a vicepresidente de Ecopetrol por denuncias sobre millonaria contratación

La Veeduría por la Verdad y la Justicia solicitó al presidente encargado de Ecopetrol, Juan Carlos Hurtado Parra, apartar temporalmente de su cargo al vicepresidente Felipe Trujillo López mientras avanzan las investigaciones sobre presuntas irregularidades en procesos de contratación de la compañía.

Según la organización, las denuncias fueron presentadas por trabajadores de Ecopetrol y estarían relacionadas con una contratación cercana a los 2.000 millones de dólares para labores de mantenimiento de plantas y abastecimiento en Barrancabermeja, además de posibles vínculos indebidos con contratistas y movimientos financieros que habrían sido reportados ante las autoridades competentes.

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La Veeduría indicó que la información fue remitida a la Línea Ética de Ecopetrol, así como a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para que adelanten las verificaciones correspondientes.

“No es aceptable que, en plena ley de garantías y a pocos días de conocerse quién será el próximo presidente, Ecopetrol impulse una contratación cercana a los 2.000 millones de dólares”, señaló la organización.

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Asimismo, pidió la intervención de los organismos de control para esclarecer los hechos. “Pedimos a los entes de supervisión, control y vigilancia las investigaciones respectivas para que se sepa qué está pasando con la contratación y que el vicepresidente de Ecopetrol, Felipe Trujillo, sea apartado preventivamente del cargo mientras se esclarecen los hechos”, agregó la Veeduría.

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La organización sostuvo que la medida permitiría garantizar la transparencia de las investigaciones y preservar la confianza pública en la principal empresa estatal del país.