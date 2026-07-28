Resultados de las loterías de Cundinamarca, Tolima, ColorLoto y Baloto Revancha HOY 27 de julio: Páginas web de Loterías del Tolima, Cundinamarca y Baloto / Getty Images

La Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima se juegan todos los lunes al mismo tiempo a las 10:30 de la noche, de allí que este día sea conocido como ‘lunes millonario’.

Vea aquí: Resultados Lotería de Boyacá del 25 de ABRIL 2026: consulte los premios

Asimismo, los lunes también se juega el ColorLoto, con un premio de $1.720 millones y el Baloto Revancha, con un acumulado de $21.700 millones.

Resultados Lotería de Cundinamarca HOY 27 de julio de 2026

Este lunes 27 de julio de 2026 se jugó la Lotería de Cundinamarca por un premio mayor de $10.000 millones.

El resultado del premio mayor en su sorteo es: POR SORTEARSE

Vea los resultados de los otros premios de la Lotería de Cundinamarca aquí:

Resultados de la Lotería del Tolima HOY 27 de julio de 2026

La Lotería del Tolima se juega todos los lunes a las 10:30 de la noche, al mismo tiempo que la Lotería de Cundinamarca, de allí que este día sea catalogado como el ‘lunes millonario’.

Este lunes HOY 27 de julio de 2026 se jugó la Lotería del Tolima por un premio mayor de $3.500 millones.

El resultado del premio mayor en su sorteo es: POR SORTEARSE

Resultados de MiLoto HOY 27 de julio de 2026

Este lunes HOY 27 de julio de 2026 se jugó el acumulado de MiLoto por 200 millones de pesos.

Resultados del ColorLoto:

Números: POR SORTEARSE

Colores: POR SORTEARSE

Resultados del Baloto y Baloto Revancha HOY 27 de julio de 2026

Baloto

Números: POR SORTEARSE

Superbalota:

Revancha

Números: POR SORTEARSE

Superbalota:

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: