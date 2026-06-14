Estos son los equipos de Sudamérica con jugadores en selecciones del Mundial 2026: ¿Hay colombianos? Getty Images

Con el incremento a seis cupos directos para selecciones sudamericanas en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, era de esperarse que muchos más futbolistas que juegan para equipos de Sudamérica pudiesen llegar al torneo.

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Sin embargo, esta no es la única explicación de la llegada de más representantes de equipos sudamericanos, si tenemos en cuenta que lo más habitual es que los futbolistas de élite sudamericanos continúen su carrera desde jóvenes en Europa.

El poderío de los equipos brasileños

Allí es cuando entra en escena el fenómeno contemporáneo del fútbol brasileño, el cual en los últimos tiempos ha logrado hitos económicos sin precedentes, que se ven representados en la hegemonía en títulos internacionales (River Plate fue el último equipo no brasileño en ganar la Libertadores en 2018).

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A comienzos de año, por ejemplo, se concretó la transferencia más cara en la historia del fútbol sudamericano con el regreso de Lucas Paquetá a Brasil, proveniente del West Ham inglés por más de 50 millones de dólares. Por si fuera poco, los europeos han comenzado a llegar a Brasil, como es el caso de nombres rimbombantes como Memphis Depay, Dimitri Payet o Jesse Lingard.

Además, colombianos como Jhon Arias y Jorge Carrascal han recalado en Brasil tras su paso por el viejo continente, dado el auge financiero de equipos como Palmeiras o Flamengo.

Listado de jugadores de equipos de Conmebol en el Mundial 2026

Estos son los clubes sudamericanos con jugadores que están convocados a la Copa Mundo de la FIFA 2026:

Equipos de Argentina

River Plate

Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi (Argentina)

Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño (Colombia)

Kendry Páez (Ecuador)

Matías Viña (Uruguay)

Matías Galarza (Paraguay, cedido a préstamo, pero propiedad del club)

Boca Juniors

Leandro Paredes (Argentina)

Independiente

Santiago Arias (Colombia)

Gabriel Ávalos (Paraguay)

Huracán

Hernán Galíndez y Jordy Caicedo (Ecuador)

San Lorenzo

Orlando Gill (Paraguay)

Talleres

Alejandro Maidana (Paraguay)

Lanús

José Canale (Paraguay)

Independiente Rivadavia

Alex Arce (Paraguay)

Vélez Sarsfield

Álvaro Montero (Colombia)

Rosario Central

Jaminton Campaz (Colombia)

Estudiantes LP

Fernando Muslera (Uruguay)

Equipos de Brasil

Flamengo

Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira, Lucas Paquetá (Brasil)

Giorgian de Arrascaeta, Guillermo Varela, Nicolás de la Cruz (Uruguay)

Jorge Carrascal (Colombia)

Gonzalo Plata (Ecuador)

Palmeiras

Gustavo Gómez, Mauricio y Ramón Sosa (Paraguay)

Joaquín Piquerez y Emiliano Martínez (Uruguay)

José Manuel “Flaco” López (Argentina)

Jhon Arias (Colombia)

Atlético Mineiro

Alan Franco, Ängelo Preciado y Alan Minda (Ecuador)

Junior Alonso (Paraguay)

Gremio

Weverton (Brasil)

Mathías Vilasanti y Fabián Balbuena (Paraguay)

São Paulo

Damián Bobadilla (Paraguay)

Athletico Paranaense

Juan Portilla (Colombia)

Vasco da Gama

Carlos Gómez (Colombia)

Corinthians

Memphis Depay (Países Bajos)

Red Bull Bragantino

Isidro Pita (Paraguay)

Botafogo

Danilo (Brasil)

Fluminense

Agustín Canobbio (Uruguay)

Internacional

Sergio Rochet (Uruguay)

Santos

Neymar (Brasil)

Equipos de Colombia

Atlético Nacional

David Ospina (Colombia)

Equipos de Ecuador

LDU Quito

Gonzalo Valle (Ecuador)

Independiente del Valle

Jordy Alcívar (Ecuador)

Universidad Católica

Azarías Londoño y José Fajardo (Panamá)

Equipos de Paraguay

Cerro Porteño

Roberto Fernández y Gustavo Velázquez (Paraguay)

Olimpia

Gastón Olveira (Paraguay)

Equipos de Chile

Universidad de Concepción

Ricardo Ade (Haití)

Cecilio Waterman (Panamá)

Cobresal