Estos son los equipos de Sudamérica con jugadores en selecciones del Mundial 2026: ¿Hay colombianos?
Los clubes sudamericanos tendrán una notable representación en el Mundial 2026, con un claro dominio de los brasileños.
Con el incremento a seis cupos directos para selecciones sudamericanas en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, era de esperarse que muchos más futbolistas que juegan para equipos de Sudamérica pudiesen llegar al torneo.
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Sin embargo, esta no es la única explicación de la llegada de más representantes de equipos sudamericanos, si tenemos en cuenta que lo más habitual es que los futbolistas de élite sudamericanos continúen su carrera desde jóvenes en Europa.
El poderío de los equipos brasileños
Allí es cuando entra en escena el fenómeno contemporáneo del fútbol brasileño, el cual en los últimos tiempos ha logrado hitos económicos sin precedentes, que se ven representados en la hegemonía en títulos internacionales (River Plate fue el último equipo no brasileño en ganar la Libertadores en 2018).
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A comienzos de año, por ejemplo, se concretó la transferencia más cara en la historia del fútbol sudamericano con el regreso de Lucas Paquetá a Brasil, proveniente del West Ham inglés por más de 50 millones de dólares. Por si fuera poco, los europeos han comenzado a llegar a Brasil, como es el caso de nombres rimbombantes como Memphis Depay, Dimitri Payet o Jesse Lingard.
Además, colombianos como Jhon Arias y Jorge Carrascal han recalado en Brasil tras su paso por el viejo continente, dado el auge financiero de equipos como Palmeiras o Flamengo.
Listado de jugadores de equipos de Conmebol en el Mundial 2026
Estos son los clubes sudamericanos con jugadores que están convocados a la Copa Mundo de la FIFA 2026:
Equipos de Argentina
River Plate
- Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi (Argentina)
- Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño (Colombia)
- Kendry Páez (Ecuador)
- Matías Viña (Uruguay)
- Matías Galarza (Paraguay, cedido a préstamo, pero propiedad del club)
Boca Juniors
- Leandro Paredes (Argentina)
Independiente
- Santiago Arias (Colombia)
- Gabriel Ávalos (Paraguay)
Huracán
- Hernán Galíndez y Jordy Caicedo (Ecuador)
San Lorenzo
- Orlando Gill (Paraguay)
Talleres
- Alejandro Maidana (Paraguay)
Lanús
- José Canale (Paraguay)
Independiente Rivadavia
- Alex Arce (Paraguay)
Vélez Sarsfield
- Álvaro Montero (Colombia)
Rosario Central
- Jaminton Campaz (Colombia)
Estudiantes LP
- Fernando Muslera (Uruguay)
Equipos de Brasil
Flamengo
- Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira, Lucas Paquetá (Brasil)
- Giorgian de Arrascaeta, Guillermo Varela, Nicolás de la Cruz (Uruguay)
- Jorge Carrascal (Colombia)
- Gonzalo Plata (Ecuador)
Palmeiras
- Gustavo Gómez, Mauricio y Ramón Sosa (Paraguay)
- Joaquín Piquerez y Emiliano Martínez (Uruguay)
- José Manuel “Flaco” López (Argentina)
- Jhon Arias (Colombia)
Atlético Mineiro
- Alan Franco, Ängelo Preciado y Alan Minda (Ecuador)
- Junior Alonso (Paraguay)
Gremio
- Weverton (Brasil)
- Mathías Vilasanti y Fabián Balbuena (Paraguay)
São Paulo
- Damián Bobadilla (Paraguay)
Athletico Paranaense
- Juan Portilla (Colombia)
Vasco da Gama
- Carlos Gómez (Colombia)
Corinthians
- Memphis Depay (Países Bajos)
Red Bull Bragantino
- Isidro Pita (Paraguay)
Botafogo
- Danilo (Brasil)
Fluminense
- Agustín Canobbio (Uruguay)
Internacional
- Sergio Rochet (Uruguay)
Santos
- Neymar (Brasil)
Equipos de Colombia
Atlético Nacional
- David Ospina (Colombia)
Equipos de Ecuador
LDU Quito
- Gonzalo Valle (Ecuador)
Independiente del Valle
- Jordy Alcívar (Ecuador)
Universidad Católica
- Azarías Londoño y José Fajardo (Panamá)
Equipos de Paraguay
Cerro Porteño
- Roberto Fernández y Gustavo Velázquez (Paraguay)
Olimpia
- Gastón Olveira (Paraguay)
Equipos de Chile
Universidad de Concepción
- Ricardo Ade (Haití)
- Cecilio Waterman (Panamá)
Cobresal
- César Yanis (Panamá)
David Otero
Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....