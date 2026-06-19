Agenda deportiva semanal: el Mundial 2026 marca el ritmo de una semana cargada de emociones
Del viernes 19 al viernes 26 de junio, el fútbol internacional será el gran protagonista con la segunda y tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.
La recta final de junio tendrá una intensa programación deportiva para los aficionados, con una semana dominada por la Copa Mundial de la FIFA 2026, que comenzará a definir a los primeros clasificados a la siguiente ronda. A lo largo de ocho días también habrá espacio para otras disciplinas como el golf, el tenis y el motociclismo, ofreciendo una variada cartelera para todos los gustos.
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Viernes 19 de junio
Estados Unidos vs. Australia / 2:00 p.m. / DSports
Escocia vs. Marruecos / 5:00 p.m. / DSports
Brasil vs. Haití / 7:30 p.m. / DSports
Turquía vs. Paraguay / 10:00 p.m. / DSports
PGA Tour - US Open / 11:00 pm/ ESPN 2
Sábado 20 de junio
Países Bajos vs. Suecia / 12:00 p.m. / DSports
Alemania vs. Costa de Marfil / 3:00 p.m. / DSports
Ecuador vs. Curazao / 7:00 p.m. / DSports
Túnez vs. Japón / 11:00 p.m. / DSports
PGA Tour - US Open/ 11:00 pm/ ESPN 2
Domingo 21 de junio
España vs. Arabia Saudita / 11:00 a.m. / DSports
Bélgica vs. Irán / 2:00 p.m. / DSports 2
Uruguay vs. Cabo Verde / 5:00 p.m. / DSports
Nueva Zelanda vs. Egipto / 8:00 p.m. / DSports
ATP 500 - Torneo de Queen’s Club / 7:00 pm / ESPN 4
ATP 500 - Torneo de Halle / 8:30 pm / ESPN 3
MotoGP - Gran Premio de República Checa / 3:45 pm / ESPN 2
PGA Tour - US Open / 10:00pm / ESPN 2
Lunes 22 de junio
Argentina vs. Austria / 12:00 p.m. / DSports
Francia vs. Irak / 4:00 p.m. / DSports
Noruega vs. Senegal / 7:00 p.m. / DSports
Jordania vs. Argelia / 10:00 p.m. / DSports
Martes 23 de junio
Portugal vs. Uzbekistán / 12:00 p.m. / DSports
Inglaterra vs. Ghana / 3:00 p.m. / DSports
Panamá vs. Croacia / 6:00 p.m. / DSports +
Colombia vs. Congo / 9:00 p.m. / DSports
Miércoles 24 de junio
Suiza vs. Canadá / 2:00 p.m. / DSports
Bosnia y Herzegovina vs. Catar / 2:00 p.m. / DSports 2
Escocia vs. Brasil / 5:00 p.m. / DSports
Marruecos vs. Haití / 5:00 p.m. / DSports +
República Checa vs. México / 8:00 p.m. / DSports
Sudáfrica vs. Corea del Sur / 8:00 p.m. / DSports +
Jueves 25 de junio
Ecuador vs. Alemania / 3:00 p.m. / DSports
Curazao vs. Costa de Marfil / 3:00 p.m. / DSports 2
Túnez vs. Países Bajos / 6:00 p.m. / DSports
Japón vs. Suecia / 6:00 p.m. / DSports +
Turquía vs. Estados Unidos / 9:00 p.m. / DSports
Paraguay vs. Australia / 9:00 p.m. / DSports 2
Viernes 26 de junio
Noruega vs. Francia / 2:00 p.m. / DSports
Senegal vs. Irak / 2:00 p.m. / DSports 2
Uruguay vs. España / 7:00 p.m. / DSports
Cabo Verde vs. Arabia Saudita / 7:00 p.m. / DSports 2
Nueva Zelanda vs. Bélgica / 10:00 p.m. / DSports
Egipto vs. Irán / 10:00 p.m. / DSports +