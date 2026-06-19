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19 jun 2026 Actualizado 23:16

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Agenda deportiva semanal: el Mundial 2026 marca el ritmo de una semana cargada de emociones

Del viernes 19 al viernes 26 de junio, el fútbol internacional será el gran protagonista con la segunda y tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

Jose Luis Rodriguez Pardo

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La recta final de junio tendrá una intensa programación deportiva para los aficionados, con una semana dominada por la Copa Mundial de la FIFA 2026, que comenzará a definir a los primeros clasificados a la siguiente ronda. A lo largo de ocho días también habrá espacio para otras disciplinas como el golf, el tenis y el motociclismo, ofreciendo una variada cartelera para todos los gustos.

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Viernes 19 de junio

Estados Unidos vs. Australia / 2:00 p.m. / DSports

Escocia vs. Marruecos / 5:00 p.m. / DSports

Brasil vs. Haití / 7:30 p.m. / DSports

Turquía vs. Paraguay / 10:00 p.m. / DSports

PGA Tour - US Open / 11:00 pm/ ESPN 2

Sábado 20 de junio

Países Bajos vs. Suecia / 12:00 p.m. / DSports

Alemania vs. Costa de Marfil / 3:00 p.m. / DSports

Ecuador vs. Curazao / 7:00 p.m. / DSports

Túnez vs. Japón / 11:00 p.m. / DSports

PGA Tour - US Open/ 11:00 pm/ ESPN 2

Domingo 21 de junio

España vs. Arabia Saudita / 11:00 a.m. / DSports

Bélgica vs. Irán / 2:00 p.m. / DSports 2

Uruguay vs. Cabo Verde / 5:00 p.m. / DSports

Nueva Zelanda vs. Egipto / 8:00 p.m. / DSports

ATP 500 - Torneo de Queen’s Club / 7:00 pm / ESPN 4

ATP 500 - Torneo de Halle / 8:30 pm / ESPN 3

MotoGP - Gran Premio de República Checa / 3:45 pm / ESPN 2

PGA Tour - US Open / 10:00pm / ESPN 2

Lunes 22 de junio

Argentina vs. Austria / 12:00 p.m. / DSports

Francia vs. Irak / 4:00 p.m. / DSports

Noruega vs. Senegal / 7:00 p.m. / DSports

Jordania vs. Argelia / 10:00 p.m. / DSports

Martes 23 de junio

Portugal vs. Uzbekistán / 12:00 p.m. / DSports

Inglaterra vs. Ghana / 3:00 p.m. / DSports

Panamá vs. Croacia / 6:00 p.m. / DSports +

Colombia vs. Congo / 9:00 p.m. / DSports

Miércoles 24 de junio

Suiza vs. Canadá / 2:00 p.m. / DSports

Bosnia y Herzegovina vs. Catar / 2:00 p.m. / DSports 2

Escocia vs. Brasil / 5:00 p.m. / DSports

Marruecos vs. Haití / 5:00 p.m. / DSports +

República Checa vs. México / 8:00 p.m. / DSports

Sudáfrica vs. Corea del Sur / 8:00 p.m. / DSports +

Jueves 25 de junio

Ecuador vs. Alemania / 3:00 p.m. / DSports

Curazao vs. Costa de Marfil / 3:00 p.m. / DSports 2

Túnez vs. Países Bajos / 6:00 p.m. / DSports

Japón vs. Suecia / 6:00 p.m. / DSports +

Turquía vs. Estados Unidos / 9:00 p.m. / DSports

Paraguay vs. Australia / 9:00 p.m. / DSports 2

Viernes 26 de junio

Noruega vs. Francia / 2:00 p.m. / DSports

Senegal vs. Irak / 2:00 p.m. / DSports 2

Uruguay vs. España / 7:00 p.m. / DSports

Cabo Verde vs. Arabia Saudita / 7:00 p.m. / DSports 2

Nueva Zelanda vs. Bélgica / 10:00 p.m. / DSports

Egipto vs. Irán / 10:00 p.m. / DSports +

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