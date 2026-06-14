Fiscalía judicializó a tres presuntos responsables del crimen de Cristian Herrera en Cúcuta

La Fiscalía General de la Nación informó que tres personas fueron enviadas a prisión por su presunta participación en el asesinato del periodista Cristian Hernando Herrera, ocurrido el pasado 6 de junio de 2026 en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta, Norte de Santander.

Lea también: En vilo audiencias por crimen del periodista Cristian Herrera

¿Quienes son los capturados?

Los capturados fueron identificados como John Sebastián Duque Andrade, Angélica Vesga Arenas y Wilmer Portillo González, quienes, según las investigaciones, habrían cumplido diferentes roles en la planeación y ejecución del homicidio.

De acuerdo con la información, Wilmer Portillo González habría realizado seguimientos a la víctima en su residencia y otros lugares que frecuentaba. Posteriormente, presuntamente se reunió con Angélica Vesga Arenas para vigilar los movimientos del periodista y alertar sobre el momento oportuno para realizar el ataque.

Asimismo, las autoridades señalan que, con la información suministrada por los presuntos colaboradores, John Sebastián Duque Andrade llegó al lugar en motocicleta y habría disparado contra el periodista sin descender del vehículo. Despues del ataque, huyó de la escena.

Aunque Herrera fue trasladado de urgencia en una ambulancia para recibir atención médica, falleció durante el trayecto.

Evidencias y amenazas previas

La Fiscalía indicó que videos de cámaras de seguridad y otros elementos materiales probatorios permitieron reconstruir los movimientos de los tres procesados antes y después del crimen.

Las labores de policía judicial también apuntan a que el homicidio estaría relacionado con el ejercicio periodístico de Cristian Herrera, quien había recibido amenazas previas por parte de un grupo delincuencial que se identifica como “La Familia de la P”.

Le puede interesar: Gaula Militar liberó a ocho personas secuestradas en Buenaventura

Delitos imputados

Una fiscal de la Seccional Norte de Santander imputó a los tres procesados los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.

Ninguno de los investigados aceptó los cargos durante las audiencias preliminares. Por decisión de una juez de control de garantías de Cúcuta, los tres deberán permanecer privados de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Asimismo, se avaló la incautación de un taxi, cuatro motocicletas y tres teléfonos celulares que harían parte de los elementos de prueba dentro de la investigación.