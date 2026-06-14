Fitac destaca aprobación del nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero: habrá más competitividad

Imagen ilustrativa de compra de vivienda, en donde un hombre sostiene con su mano una pequeña casa (Crédito: Getty Images) / A su lado izquierda, logo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Crédito: DIAN)

ECONOMÍA

La Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac) celebró la aprobación en las plenarias de Cámara y Senado del nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero, una iniciativa que, según el gremio, fortalece la seguridad jurídica para las operaciones de comercio exterior y evita el archivo de más de 11.180 procesos valorados en $3,2 billones.

Miguel Ángel Espinosa, presidente ejecutivo de Fitac, calificó la aprobación como un “hito histórico” para el comercio exterior colombiano y aseguró que la nueva normativa responde a la necesidad de contar con reglas más claras y sanciones proporcionales para los usuarios aduaneros.

“Hoy contamos con un mejor régimen sancionatorio que le va a permitir no solamente a la DIAN seguir ejerciendo su función de control y fiscalización, imponiendo sanciones acordes con la falta, sino también al sector empresarial colombiano sentirse mucho más tranquilo, con mucha más certidumbre jurídica para seguir generando negocios”, afirmó Espinosa.

El dirigente gremial destacó que la iniciativa fue producto de un proceso de concertación entre el Gobierno, la DIAN, el Congreso y diferentes organizaciones del sector privado.

“Desde Fitac hemos venido haciendo un trabajo riguroso en el último año, en conjunto con varios gremios, incluso la academia y, por supuesto, con la DIAN. Este no es un trabajo solamente del sector privado, sino el resultado de una construcción conjunta”, señaló.

Según Fitac, la aprobación de la norma permite cumplir con el plazo fijado por la Corte Constitucional, que vencía el próximo 20 de junio, para expedir un nuevo marco sancionatorio en materia aduanera.

Por su parte, Guillermo González Larsen, presidente de la Junta Directiva Nacional de Fitac, afirmó que la reforma tendrá efectos directos sobre la estabilidad jurídica de las operaciones de comercio exterior.

“Más allá de una reforma normativa, este resultado protege procesos por más de 3,2 billones de pesos, brinda estabilidad jurídica a las actuaciones administrativas y envía un mensaje de confianza a quienes participan en el comercio exterior colombiano”, sostuvo el líder gremial.

El gremio resaltó que entre los principales cambios se encuentran la reducción del número de sanciones de 357 a 235, la implementación de esquemas diferenciados según la gravedad de las infracciones y la creación de topes para las multas, con el propósito de garantizar una mayor proporcionalidad en la aplicación de las sanciones.