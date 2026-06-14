Autoridades presentaron la red de seguridad para el embalse Topocoro

Bucaramanga

La gobernación de Santander, la Policía y autoridades locales de los alrededores del embalse Topocoro lanzaron la red de seguridad para este sitio turístico con el fin de garantizar la rápida atención para propios y visitantes.

El secretario del interior de Santander el general Oscar Hernández aseguró que “es una red que permite integrar a los ciudadanos en pro de mejoras de las acciones preventivas y de aporte a la seguridad”.

En la red de apoyo en donde está la Policía y Ejército también participan las autoridades de los municipios Betulia, San Vicente de Chucurí, Zapatoca, Girón y Lebrija.

“La seguridad no es una tarea exclusiva de la Fuerza Pública; es un compromiso colectivo. Con el lanzamiento de la Red de Apoyo ‘Embalse Topocoro’, estamos entregando una herramienta tecnológica y humana fundamental para anticiparnos al delito. La comunicación oportuna entre nuestros ciudadanos, los empresarios de la región y sus policías nos permitirá reaccionar con contundencia y garantizar que este importante corredor turístico y productivo de Santander siga siendo un territorio de paz y progreso”, indicó el coronel Luis Fonseca, comandante operativo del departamento de Policía Santander.

Así las cosas, se busca una comunicación directa entre la comunidad y las autoridades para disminuir los hechos violentos en esta región turística de Santander.